Chauffeur für 5 Euro : Biete Auto, suche Fahrer

Lange Autofahrten können ganz schön nerven. Vor allem, wenn man häufig im Stau steht. Oder eine Strecke als Wochenendpendler ständig fährt. Ein Chauffeur wäre jetzt toll. Man könnte eine Runde schlafen, etwas lesen oder mit dem Fahrer plaudern, ohne sich auf die Straße konzentrieren zu müssen.

Leider ist ein Chauffeur für Normalverdiener unbezahlbar. Eine neue App könnte da helfen. Sie knüpft an die Idee der Mitfahrzentrale an, dreht aber das Grundprinzip um: Bisher bringen Onlineplattformen wie BlaBlaCar Fahrer, die nicht allein fahren wollen, mit Mitfahrern zusammen, die günstig reisen möchten und sich an den Benzinkosten beteiligen. Die Idee gibt es schon lange. Vor dem Internetzeitalter gab es Mitfahrzentralen mit Büros in den Zentren großer Städte, oft in der Nähe der Hauptbahnhöfe. Vermittelt wurde vor Ort oder per Telefon.

Eine Extra-Versicherung schützt den Autobesitzer

Die neue App mit dem Namen Autonaut ermöglicht ebenfalls, dass sich Autobesitzer und Mitfahrer finden. Allerdings wird der Mitfahrer hier zum Fahrer, also zum Chauffeur für den Autobesitzer. Das bietet Vorteile für beide: Der Mitfahrer reist günstig ohne Spritbeteiligung, also auch billiger als mit normalen Mitfahrzentralen. Und der Autobesitzer kann auf längeren Strecken mal entspannen. Beide können dazu ihre Fahrtwünsche in der App einstellen. Ganz kostenlos ist das nicht. Der Mitfahrer muss eine Vermittlungsgebühr von 4,90 Euro je Fahrt an Autonaut bezahlen. Wer die App häufig nutzt, soll einen Rabatt bekommen. Der Autobesitzer muss den Sprit bezahlen und falls nötig eine Drittfahrerschutzversicherung über die Pangaea Life abschließen, eine Tochtergesellschaft der Versicherung „die Bayerische“.

Sie springt ein, wenn der vermittelte Fahrer einen Unfall baut. Denn die normale Autoversicherung versichert eigentlich nur den Autohalter und eingetragene andere Personen, aber nicht andere von einer App vermittelte Fahrer. Verursacht so ein Fahrer einen Unfall, zahlt sie zwar den Schaden, verhängt aber eine Vertragsstrafe. Die Drittfahrerpolice übernimmt diese Strafe, ersetzt die Kosten der Rückstufung durch die Versicherung und zahlt den Selbstbehalt. Sie tut das sowohl für die Haftpflicht- als auch für die Kaskopolice. Die Versicherung der Pangaea Life kostet 4,90 Euro für 24 Stunden, also in der Regel für eine Fahrt. Dienstwagenbesitzer haben oft schon eine solche Police über den Arbeitgeber. Sie müssen aber klären, ob sie sich solche Fahrer vermitteln lassen dürfen.

Die Drittfahrerpolice ist nur eine von mehreren Absicherungen für den Autobesitzer. Der fremde Fahrer präsentiert sich auf der Vermittlungsplattform mit Alter, Foto und einer Beschreibung, in der man später auch wird schreiben können, ob man lieber während der Fahrt plaudert oder Musik hört und welche Hobbies man hat. Wichtig werden die Bewertung für Fahrstil und Pünktlichkeit und die sonstigen Kommentare. Und natürlich muss jeder, der fahren will, bei Fahrtantritt seinen Führerschein vorzeigen. Umgekehrt wird auch der Autobesitzer von den Fahrern eingeschätzt, vor allem geht es dabei um Sauberkeit und technischen Zustand des Wagens.

Nachhaltig durch CO2-Kompensation

Für mehr Nachhaltigkeit will die Pangaea Life aus der Versicherungsgebühr für die gefahrenen Kilometer einen CO2-Ausgleich leisten, der in Klimaschutzprojekte fließen soll. Zudem soll es in einer weiteren Entwicklungsstufe der App möglich werden, auch zusätzliche Personen mitzunehmen – als klassische Mitfahrer wie bei den normalen Mitfahrzentralen und gegen Benzinkostenbeteiligung. So sollen die Autos voller werden und nicht nur mit zwei Insassen unterwegs sein.

Die App startet im vierten Quartal mit einem Probelauf bis Anfang kommenden Jahres. In dieser Zeit wird die Nutzung kostenlos, allerdings auf Interessenten aus Bayern, Baden-Württemberg und Berlin beschränkt sein. Von 2022 an soll die App deutschlandweit nutzbar sein.

Gegründet wurde Autonaut im Herbst 2019 von Stephan Augustin, die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert die Unternehmung. Für das erste Jahr wäre der 53-jährige gebürtige Münchener mit 5000 bis 10.000 Nutzern zufrieden, sagt er, langfristig hält er eine halbe Million für machbar. Zielgruppe sind Fernpendler, außerdem Geschäftsleute, die während der Fahrt arbeiten wollen, und ältere Menschen, denen lange Fahrten zu anstrengend sind. Augustin ist hauptberuflich seit fast 25 Jahren für BMW in der Designforschung tätig. Vor sechs Jahren hat er schon einmal ein Start-up gegründet: „Curfboard“ produziert besondere Skateboards. Jetzt hat er sich größere Mobile vorgeknöpft.