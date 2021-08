Mehr Klimabewusstsein : BHP erfindet sich noch einmal neu

Der australische Minenriese BHP profitiert von Chinas Erzhunger. Künftig will er noch mehr auf das Klima achten. Ohne Kohle und Öl, aber mit Kali in die Zukunft ist die Devise.

Der weltgrößte Bergwerkskonzern BHP hat seinen Gewinn um 80 Prozent gesteigert und schwimmt im Geld. Nun ändert er seine Strategie und stellt sein Portfolio neu auf. Seine Aktionäre bedenkt BHP großzügig. „Wir haben großartige Ergebnisse vorgelegt. Und jetzt nehmen wir strategische Änderungen vor. Wir schmieden ein Portfolio für die globalen Megatrends“, sagte Mike Henry, der vor eineinhalb Jahren das BHP-Steuer übernommen hat. Ken MacKenzie, der Vorsitzende des Verwaltungsrats, deutete Übernahmeideen an: „Unsere Pläne werden uns in die Lage versetzen, Chancen in neuen und bestehenden Märkten besser zu nutzen und über Generationen hinweg Werte und Renditen zu schaffen.“ Henry war vorgeworfen worden, anders als seine Vorgänger zu zögerlich zu sein.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur.



In Wirklichkeit nimmt das Duo an der Spitze von BHP einen großen Kursschwenk vor. Zum einen trennen sich die Australier von ihrem traditionellen Geschäft mit Öl und Gas. Sie geben es an den australischen Ölkonzern Woodside Petroleum ab. Zum anderen stärken sie sich weiter in den Zukunftsfeldern Kali und Nickel. „Wir produzieren mehr Kupfer und Nickel für Batterien, mehr Eisenerz für Stahl, der für den Ausbau von In­frastruktur gebraucht wird, und Kali als Dünger für den Anbau von Lebensmitteln“, umriss Henry den Plan. „Damit stellen wir BHP für die Zukunft auf.“