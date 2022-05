Kölner Stadtarchiv : BGH hebt Urteil gegen Oberbauleiter auf

Trümmer liegen an der Stelle, an der sich das eingestürzte Historischen Stadtarchiv in der Kölner Südstadt befand. Zwei Menschen starben bei dem Unglück am 3. März 2009. Bild: dpa

Die strafrechtliche Aufarbeitung rund um die Versäumnisse beim eingestürzten Kölner Stadtarchiv geht 13 Jahre nach dem Unglück im März 2009 weiter. Der zweite Strafsenat am Bundesgerichtshof (BGH) hat ein früheres Urteil des Landgerichts Köln gegen einen damaligen „Bauüberwacher“ der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) wegen fahrlässiger Tötung aufgehoben und den Fall zu abermaligen Verhandlung an eine Strafkammer des Landgerichts Köln zurückverwiesen.

Dies geht aus einem Beschluss des Strafsenats vom Oktober 2021 hervor, welchen der BGH am Montag veröffentlicht hat (Az.: 2 StR 418/19). Schon im vergangenen Jahre hatte der gleich BGH-Senat mehrere Freisprüche aufgehoben.

In dem konkreten Fall war der Angeklagte 2018 von einer Strafkammer des Landgerichts Köln wegen zweifacher fahrlässiger Tötung zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt, die Vollstreckung wurde zur Bewährung ausgesetzt. Die Richter sahen es damals als erwiesen an, dass der Oberbauleiter, der im Auftrag der KVB die Maßnahmen in der Baugrube am Kölner Waidmarkt zu überwachen hatte, seinen Pflichten nur „unzureichend“ nachgekommen war. Gegen das erstinstanzliche Urteil wehrte sich der Mann erfolgreich mit einer Verfahrensrüge.

Richter als Zeugen

Denn: Im Anschluss an die mündliche Verkündung wurden die Richter in einem anderen Strafverfahren vorm dem Landgericht Köln als Zeugen zu dem Ereignissen rund um das Stadtarchiv gehört. Sie seien von diesem Zeitpunkt von Gesetzes wegen von der weiteren Ausübung des Richteramtes in der vorliegenden Sache ausgeschlossen gewesen, heißt es in dem BGH-Beschluss. Sie hätten dann auch im Anschluss auch kein schriftliches Urteil ausfertigen dürfen.

Bei den Bauarbeiten zur Kölner Nord-Süd-Stadtbahn war es am 3. März 2009 zu dem Unglück gekommen. Weil Bauarbeiter einige Jahre zuvor einen großen Steinblock in der Baugrube ließen, konnten sich in einer unterirdischen Betonwand mehrere schadhafte Stellen bilden. Durch diese sickerten Kies und Wasser in die Baugrube am Waidmarkt. Das Kölner Stadtarchiv und zwei Wohngebäude stürzten ein, zwei Männer starben.