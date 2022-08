BFH-Präsident Thesling : Purist und Mahner

Aktualisiert am

Hans-Josef Thesling hätte Grund, sich die Haare zu raufen. Aber das wäre nicht nur wenig präsidial. Es würde auch nicht dem Naturell des 60 Jahre alten Präsidenten des Bundesfinanzhofs entsprechen. Das oberste Gericht für Steuer- und Zollsachen mit seinem imposanten, schlossartigen Sitz in München ist nicht nur geographisch weit weg vom Berliner Regierungstrubel. Thesling selbst ist auch nicht der Mann, der sich für die politisch interessierte Öffentlichkeit emotional in Szene setzt. „Ich sehe einen Schwerpunkt meiner Tätigkeit zunächst in der Geschäftsleitung des Hauses“, sagt er im Gespräch mit der F.A.Z.

Katja Gelinsky Wirtschaftskorrespondentin in Berlin

Aber selbstverständlich beobachtet der Rheinländer, dem die Herkunft aus Heinsberg ein „beßje“ anzuhören ist, sorgfältig, was sich in der Berliner Steuerpolitik tut. Getrieben durch die verschiedenen Krisen, wird das Steuerrecht immer stärker als Lenkungsinstrumentarium genutzt. Dieser Trend ist nicht neu. Aber der Eifer, Gesellschaftspolitik mithilfe des Steuerrechts zu betreiben, ist derzeit besonders groß: sei es, um mithilfe einer Übergewinnsteuer für sogenannte Krisenprofiteure Solidarität und Gerechtigkeit einzufordern oder um die Verbraucher über eine verminderte Mehrwertsteuer auf Biolebensmittel zur Änderung ihrer Einkaufs- und Ernährungsgewohnheiten zu bringen.