Sparkurs trifft Mitarbeiter : Betriebsrat macht Front gegen Continental-Vorstand

Um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, plant Continental ein hartes Sparprogramm. Treffen wird das jedoch auch die Mitarbeiter. Vertreter gehen nun in die Offensive – und geben dem Management eine Mitschuld an der Krise.

Das geplante Sparprogramm von Continental sorgt für Wirbel in der Belegschaft. Um sich gegen die aktuelle Absatzflaute in der Branche zu stemmen und für technologische Umbrüche zu rüsten, will der drittgrößte Autozulieferer der Welt nach Bosch und Denso die Kosten senken, wovon global 20.000 der 244.000 Mitarbeiter betroffen sind. In Deutschland müssen 7000 von 62.000 Beschäftigte mit Veränderungen rechnen, zu denen im letzten Schritt auch betriebsbedingte Kündigungen gehören können, wie der Konzern vergangene Woche mitgeteilt hatte. Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat von IG Metall und IG BCE hatten schon Widerstand angekündigt. Jetzt legt der Konzernbetriebsrat mit Vorwürfen gegen die Führung nach. Diese habe „durch Managementfehler und die Fokussierung auf starkes Wachstum zur Befriedigung der Aktienmärkte“ die Krise mit verursacht, heißt es in einem Schreiben an die Belegschaft, das der F.A.Z. vorliegt.

Hohe Investitionen im Ausland, besonders in Asien und Osteuropa, hätten dort Risiken entstehen lassen, wie „der massive Markteinbruch in China seit Anfang des Jahres“ zeige. Den Rückgang der Autoproduktion in der Volksrepublik, der zurzeit alle Unternehmen der Branche trifft, bekommt auch Conti zu spüren. Gleichzeitig kritisieren die Betriebsräte Renditevorgaben, die der Vorstand angeblich „für alle Bereiche gleichermaßen hoch“ angesetzt hatte, statt in den Divisionen stärker zu differenzieren. Zwar geben die Betriebsräte in dem Schreiben zu, dass das Management handeln muss, um auf Turbulenzen am Markt zu reagieren. Die jetzt vorliegenden Pläne für das Programm namens Transformation 2019 – 2029, kämen die Belegschaft aber „teuer zu stehen“. „Diese geplanten Maßnahmen können in dieser Form und in der geplanten Tiefe nicht akzeptiert werden.“

Forderung nach Alternativen

Ein Sprecher von Conti wollte zum Schreiben der Gewerkschaft nicht Stellung nehmen. Er verwies aber darauf, dass die globale Aufstellung den Erfolg der vergangenen Jahre erst möglich gemacht habe. Damit habe der Konzern „weltweit Beschäftigung geschaffen und einen Beitrag geleistet, Beschäftigung am Standort Deutschland besser halten zu können“, sagte er. Dass der Konzern nun Kosten senken müsse, sei Folge mehrerer parallel laufender Einflüsse, darunter die rückläufige Autoproduktion, der Technologiewandel, die Digitalisierung der Arbeitswelt und der bevorstehende Umstieg von Verbrennungsmotoren hin zur Elektromobilität. Einen anderen Weg gebe es aus Sicht des Vorstands nicht. „Wichtige Grundlage unseres Erfolgs ist unsere Wettbewerbsfähigkeit. Diese müssen wir nachhaltig sichern“, sagte er. Zu den Renditevorgaben hieß es, diese seien immer nach Sparten differenziert gewesen.

Die Arbeitnehmervertreter fordern hingegen, keine Standorte zu schließen, sondern Alternativen zu prüfen. So werde übersehen, dass die Kosten hierzulande auch deshalb hoch seien, weil Ingenieure in Deutschland viel Vorarbeit leisteten. „Die meisten unserer Produkte werden hier entwickelt, um dann mit hohem Aufwand im Ausland industrialisiert und in Serie gebracht zu werden“, heißt es in dem Schreiben „Das treibt die Fixkosten in die Höhe und lässt Deutschland im Vergleich zum Ausland scheinbar teuer aussehen.“ Der Vorstand ignoriere dies, wenn er jetzt vorrangig darauf setze, seine „neu entstandenen hochmodernen Kapazitäten“ im Ausland zu nutzen. Im Umfeld des Konzerns wird dagegen darauf verwiesen, dass im aktuellen Sparplan nicht Deutschland, sondern die Auslandsmärkte von Conti überproportional von Einschnitten betroffen sind. Zudem baue der Konzern in einigen Sparten, etwa in der Software-Entwicklung, sogar Personal auf. Um Folgen für die Beschäftigten weiter abzufedern, gebe es Programme zur Qualifizierung sowie den internen Arbeitsmarkt.

2200 Betroffene im hessischen Babenhausen

In Deutschland stehen Babenhausen, Roding und Limbach-Oberfrohna im Fokus. Dort sollen Kapazitäten ganz oder teilweise abgebaut werden, wovon jeweils Hunderte Mitarbeiter betroffen sind. In dem Schreiben der Betriebsräte heißt es dazu, die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat hätten nur einer „ergebnisoffenen Prüfung der vom Vorstand geplanten Maßnahmen zugestimmt, damit die Beratungen mit den lokalen Betriebsräten beginnen können“. Nun müssten weitere Gespräche folgen. „Nach zehn ‚sonnigen‘ Jahren muss sich das Unternehmen als verantwortungsvoller Arbeitgeber in der Transformation beweisen“, fordert der Konzernbetriebsrat.

Dass es dabei Konflikte geben kann, zeigt sich gerade im hessischen Babenhausen. Dort will Conti die Serienproduktion von Steuerungsinstrumenten bis 2025 beenden. Zudem werde geprüft, die Hälfte der Entwicklungsarbeit an andere Standorte zu verlagern. Betroffen seien mehr als 2200 Arbeitsplätze: 1800 würden in der Produktion „so sozialverträglich wie möglich“ abgebaut – das wäre die Hälfte der 3600 Mitarbeiter, die Ende 2018 an dem Standort arbeiteten. Für 450 Mitarbeiter in der Entwicklung gehe man davon aus, „interne Lösungen und Transfermöglichkeiten zu finden“. Der Betriebsratsvorsitzende an dem Standort, Roland Weihert, sagte, er könne das Vorgehen nicht hinnehmen. Das Management opfere „aus reiner Profitgier“ Jobs. „Wir werden um jeden Arbeitsplatz in Babenhausen kämpfen.“