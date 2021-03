Mit Betriebsärzten : Die Wirtschaft will den „Impf-Turbo“ zünden

Kritiker halten die Geschwindigkeit der Corona-Impfungen in Deutschland für viel zu gemächlich. Bundesländer und Bundesregierung hoffen darauf, das Tempo nun deutlich zu beschleunigen – über Impfungen in Hausarztpraxen. Zudem wird im gemeinsamen Bund-Länder-Beschluss vom Mittwochabend eine weitere Gruppe von Medizinern aufgeführt: Im Laufe des zweiten Quartals sollen auch Betriebsärzte und Unternehmen „verstärkt in die Impfkampagne eingebunden“ werden.

Die Wirtschaft zeigt sich dafür startklar. Das ergab eine Umfrage der F.A.Z. In Branchenverbänden, großen Konzernen, Mittelständlern und kleinen Unternehmen heißt es unisono: Wir stehen bereit zu helfen. Allerdings lautet die Forderung häufig: Zunächst müssen die politischen Rahmenbedingungen geklärt sein.