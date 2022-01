Klimabilanz von Zement : Ideen für klimafreundliche Zement-Alternativen dringend gesucht

Die Zementindustrie droht ihre Klimaziele zu verfehlen. Allein die Zementwerke in China stoßen mehr Kohlendioxid aus als ganz Deutschland. Und klimafreundlicher Ersatz ist noch nicht in Sicht.

Zement ist der wichtigste Baustoff der Welt. Kies, Wasser und Sand allein würden zerbröseln, erst mit dem Bindemittel Zement wird daraus Beton. Und ohne Beton wäre die Welt, wie wir sie kennen, nicht möglich. In den Achtzigerjahren, als erstmals Kritik an „Betonwüsten“ in Deutschland laut wurde, konterte die Industrie mit dem Slogan: „Beton, es kommt drauf an, was man draus macht“. Später folgte das nicht minder erfolgreiche: „Hoffentlich ist es Beton!“ Heute ist es damit nicht mehr getan. Die Kritik ist fundamentaler. Es geht nicht mehr um Ästhetik oder zubetonierte Plätze. Es geht ans Eingemachte. Zement ist als „Klimakiller“ so umstritten wie nie.

Bernd Freytag Wirtschaftskorrespondent Rhein-Neckar-Saar mit Sitz in Mainz. Folgen Ich folge

Etwa 8 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen gehen auf die Produktion von Zement zurück. Im Jahr 2020 wurden nach Schätzungen der internationalen Energieagentur IEA 4,3 Milliarden Tonnen Zement produziert und dabei fast 2,6 Milliarden Tonnen Kohlendioxid freigesetzt. Je Tonne Zement fast 600 Kilogramm CO2. Mittlerweile hat es sich herumgesprochen, dass die globale Zementindustrie – wäre sie ein Staat – nach China und den USA als drittgrößter CO2-Emittent der Welt gelten würde. Zu dieser Wahrheit gehört aber auch: 55 Prozent der globalen Zementproduktion finden in China statt. Die chinesischen Zementwerke emittieren mehr Kohlendioxid als die gesamte deutsche Industrie. Für westliche Konzerne ist der chinesische Zementmarkt abgeschottet. Was dort passiert, bestimmt China allein.