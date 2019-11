Vizechef im Interview : Bestraft die Deutsche Bank die Sparer?

Aktualisiert am

Ab wann kostet Sparen Geld? Vizechef Karl von Rohr spricht über die Einführung von Strafzinsen, Boni für den Vorstand und den Frauenmangel in der Deutschen Bank.

Herr von Rohr, wie viel Geld darf auf unserem Sparkonto liegen, ehe Sie künftig Strafzinsen darauf erheben?

Dieser Blick auf das Zins-Thema ist mir zu eng, das primäre Thema ist doch: Wie schaffen wir es in Zeiten von Nullzinsen, eine schleichende Vermögensvernichtung bei unseren Kunden zu verhindern? Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Wir müssen die Menschen überzeugen, das Ersparte anders anzulegen, wenn es keinen Zins mehr gibt.

Das beantwortet noch nicht die Frage: Ab wann kostet Sparen in der Deutschen Bank künftig Geld?

Wir werden den Negativzins der Europäischen Zentralbank nicht an die breite Privatkundschaft weitergeben. Es geht lediglich um die Einlagen von Konzernen, großen Firmenkunden und sehr vermögenden Privatkunden. Mit ihnen gehen wir intensiv ins Gespräch und sehen uns sehr genau die gesamte Beziehung an. Dafür haben die Kunden, die wir bislang angesprochen haben, auch Verständnis. Wir helfen ihnen, ihr Vermögen umzuschichten und höhere Renditen zu erzielen.

Wenn Sie DWS-Fonds verkaufen, verdienen Sie daran mehr, als wenn das Geld untätig auf dem Sparkonto liegt – und steigern Ihren Gewinn.

Das bestreiten wir nicht. Daran ist auch nichts anrüchig. Es gehört zum Geschäftsmodell einer Bank, Kunden gut zu beraten und damit Geld zu verdienen. Davon sollten unsere Kunden profitieren. Denn eins ist doch klar: Ob bei Nullzins oder Negativzins, die Menschen verlieren nach Abzug der Inflationsrate schon jetzt Geld – Tag für Tag.

Die deutschen Banken haben bereits etliche Milliarden Strafzins überwiesen. Wie hoch ist die Belastung für die Deutsche Bank?

Sicher einige hundert Millionen Euro für 2019 allein für unsere Liquiditätsreserven bei der Europäischen Zentralbank. Deutlich schwerer aber als diese direkte Folge der Negativzinsen wiegen die mittelbaren Folgen. Die Geldpolitik mit ihren jahrelangen Nullzinsen stellt die sogenannte Fristentransformation in Frage, also das Grundprinzip des Bankgeschäfts, wo wir kurzfristig deponiertes Geld in längerfristige Kredite umwandeln. Dies funktioniert nicht mehr, wenn sogar die Zinsen für Laufzeiten jenseits von zehn Jahren unter null liegen.

Die EZB hat Schuld am ganzen Schlamassel der Banken, wollen Sie sagen?

Nein, die Politik der EZB ist sicher nicht der einzige Grund für die Lage der Branche, aber es ist auch genauso falsch zu glauben, sie hätte damit nichts zu tun. Die Geldpolitik hat nun mal signifikanten Einfluss auf unser Geschäft und, noch wichtiger, auf die Altersvorsorge und die Vermögensbildung der Bevölkerung insgesamt. Die Negativzinsen führen gegenwärtig zu einer gigantischen Vermögensvernichtung. Selbstverständlich bleibt es unsere Aufgabe als Banken, Wege aus dem Ertragsdilemma zu finden. Daran arbeiten wir, und das mit Erfolg: Das Kreditgeschäft wächst deutlich, auch bei Provisionen legen wir zu, obwohl regulatorische Auflagen die Geldanlage für Privatleute nicht eben erleichtert haben.

Der bürokratische Irrsinn vor dem Aktienkauf hat die Kunden aus den Filialen zu Online-Banken getrieben?

Nein, auch da gibt es Vorschriften. Und die Qualität unserer Beratung in den Filialen stellt niemand in Abrede. Die Kunden kommen gerne zu uns, wie das wachsende Einlagevolumen zeigt. Aber es wird eben viel umständlicher, Geld zu investieren. Und das merken wir.

Brauchen die Menschen überhaupt noch Filialen?

Filialen sind wichtig, sie bleiben ein zentraler Anknüpfungspunkt zum Kunden; nicht an jedem Tag, aber für wichtige Finanzentscheidungen, da wünschen sich die Menschen Beratung im persönlichen Gespräch. Brauchen wir deshalb genauso viele Filialen wir vor 20 Jahren? Natürlich nicht. Tatsache ist: Wir haben in den vergangenen drei Jahren je etwa 200 Standorte von Deutscher Bank und Postbank geschlossen, dazu rund 160 im europäischen Ausland. Und wir werden weiterhin sehr genau schauen, wo es sinnvoll ist, Standorte zusammenzulegen oder aufzugeben, etwa weil die Kunden sie nicht mehr oft genug nutzen.