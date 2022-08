RTL+ jetzt mit Musik : Streaming für eine bessere Zukunft

Angekündigt ist es schon lange: mit RTL+ soll Streaming anders werden. Nicht nur Video, auch Musik soll es geben, Hörbücher und digitale Zeitschriften – kurz gefasst: alles was Bertelsmann, der zweitgrößte europäische Medienkonzern im eigenen Haus hat. So eine Fülle hat sonst niemand zu bieten, also gilt es diese Stärken in der neuen digitalen Welt auszuspielen, lautet die Devise. So soll sich RTL+ von den Platzhirschen Netflix, Amazon und Disney absetzen können. Noch ist das Projekt klein und produziert Verlust, aber im Jahr 2026 soll ein Milliardenumsatz erreicht werden, lautet das Ziel. Dann sollen 10 Millionen Abonnenten für RTL+ gefunden sein. Für das bisherige Video-Angebot hat RTL+ aktuell 3,4 Millionen zahlende Kunden, 70 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Von den Ausbauplänen war bisher wenig zu sehen. Jetzt aber ist der nächste Schritt gemacht, mit Musik. Für 9,99 Euro im Monat gibt es den Zugriff auf 90 Millionen Songs und gleichzeitig auf das Video-Streaming-Angebot, das allein 4,99 Euro kostet. Der Start sei „sehr, sehr gut“ gewesen, berichtet RTL-Streaming-Manager Henning Nieslony im Gespräch mit der FAZ wenige Tage nachdem das Bündel-Angebot „RTL+ Musik“ in den App-Stores zu finden ist. In den ersten Bewertungen sparen die Nutzer aber auch nicht mit Kritik: die App funktioniert nicht mit dem Smart-Home-Gerät und nicht mit Car-Play, man kann Playlisten nicht importieren, die Klangqualität wird bemängelt und auch, dass es keinen Familientarif gibt. All das sind keine Nebensächlichkeiten, sondern ein wichtiges Differenzierungsmerkmal unter den Musik-Apps. „Alles in Arbeit“ lautet sinngemäß die Antwort der Entwickler, die sich in der Bewertungsrubrik artig bedanken für jede Rückmeldung.