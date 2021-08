Bertelsmann-Chef im Gespräch : „Netflix oder Amazon Prime sind unsere direkten Wettbewerber“

Die Fernsehgruppe RTL Deutschland und das Hamburger Verlagshaus Gruner + Jahr werden zu einem neuen, crossmedialen Medienhaus mit TV, Radio, Streaming-Diensten, Online und Zeitschriften zusammengelegt. Das neue Unternehmen wird mit Beginn des kommenden Jahres operativ an den Start gehen, teilte der Bertelsmann-Konzern, zu dem die beiden Unternehmen gehören, am Freitag mit. „Für ein solches Vorgehen gibt es noch kein Vorbild“, sagte Bertelsmann-Vorstandschef Thomas Rabe im Gespräch mit der F.A.Z.

Carsten Germis Wirtschaftskorrespondent in Hamburg. Folgen Ich folge

RTL wird die Magazingeschäfte und Marken von Gruner + Jahr vollständig übernehmen. Dazu gehören Zeitschriften wie Stern, Brigitte, Geo, Capital, Schöner Wohnen, Eltern und Art. Vereinbart wurde ein Kaufpreis von 230 Millionen Euro.

Er wies darauf hin, dass die RTL und Gruner + Jahr schon seit vielen Jahren erfolgreich zusammenarbeiteten. „Wir beginnen also nicht bei null, wenn wir sie jetzt zusammenführen.“ Wer Chef des neuen Unternehmens wird, ist noch nicht entschieden. „Über die genaue Ausgestaltung der Organisation und Personalfragen werden wir in den kommenden Monaten entscheiden“, sagte Rabe.

Es soll dabei große, übergreifende Themenressorts wie Nachrichten, Wirtschaft, People, Food und Wissen geben, deren Inhalte über Video, Audio, Online und Print ausgespielt werden. „Was die Spitze des Unternehmens angeht, werden wir in ein bis zwei Monaten entscheiden.“ Die Herausforderung sei, „wie wir das so gestalten, dass auch die Identität der einzelnen Marken gewahrt bleibt“.

„Nationale Medienchampions“

Über einen möglichen Zusammenschluss der beiden Medienhäuser wird schon seit Februar spekuliert. „Wir standen vor der Frage, bleiben wir bei der Zusammenarbeit, die wir mit gemeinsamen journalistischen Projekten und im Werbemarkt bereits haben, bauen wir die Zusammenarbeit aus oder wagen wir den großen Wurf und gehen ganz zusammen“, sagte Rabe, der in Personalunion neben Bertelsmann auch die europäische RTL Group führt.

Die zuständigen Gremien hätten das gründlich geprüft und sich „für die dritte Option als erfolgversprechendste Antwort auf den Wettbewerb mit den globalen Tech-Plattformen entschieden“, sagte er. Für Bertelsmann ist die Entscheidung ein weiterer Baustein in der Strategie, die europäische Medienlandschaft im schärfer werdenden Wettbewerb mit globalen Plattformen wie Netflix, Amazon Prime, Google oder Facebook zu konsolidieren.

In Frankreich, den Niederlanden und Belgien hat RTL damit schon begonnen. „In unserer Strategie geht es darum, in Europa nationale Medienchampions aufzubauen“, sagte Rabe. In Deutschland gehe Bertelsmann mit dem Zusammenschluss von RTL und Gruner + Jahr jetzt einen Schritt weiter als in den Nachbarländern.

Wer im Rennen um den Chefposten ist

In der Medienbranche wurde der Rückzug von Julia Jäkel als Vorstandschefin von Gruner + Jahr im April dieses Jahres als erstes Zeichen dafür gewertet, dass der im Februar gestartete „ergebnisoffene Prozess“ über die Zukunft der beiden Unternehmen auf ein gemeinsames Unternehmen hinlaufen dürfte.

Stephan Schäfer, der Jäkel als Gruner + Jahr-Chef folgte, ist gleichzeitig Inhaltechef bei RTL und in dieser Doppelrolle einer der Spitzenmanager bei Bertelsmann, der das Projekt maßgeblich mit vorangetrieben hat. Intern werden ihm deswegen nach Ansicht von Beobachtern auch die größeren Chancen gegeben, Chef des neuen Unternehmens zu werden. Ebenfalls im Rennen ist Bernd Reichart, der seit Januar 2019 Chef der Mediengruppe RTL-Deutschland ist.

Einige der Gruner + Jahr-Geschäfte wie Territory, Applike und die Beteiligung am Hamburger Nachrichtenmagazin Spiegel werden den Plänen zufolge nicht zu RTL gehen, sondern bleiben beim Bertelsmann-Konzern. „Wenn wir die Zusammenarbeit systematisieren wollen, bedeutet das, dass auch die Redaktionen cross-medial verbunden werden“, sagte Rabe.