Machtkampf um VW : Der heimliche Regent von Wolfsburg

Warum jetzt? Und warum in dieser Härte? Warum hat Volkswagen-Betriebsratschef Bernd Osterloh den neuerlichen Machtkampf mit VW-Chef Herbert Diess auf offener Bühne eröffnet? Osterloh gilt vielen als die graue Eminenz im Hintergrund in der Wolfsburger VW-Zentrale.

Gegen ihn, den Betriebsratschef und die IG Metall sind in den deutschen VW-Werken einschneidende Veränderungen, auch Personalentscheidungen nicht durchzusetzen. Gegen ihn hält sich kein Vorstandschef lange im Amt.

Dass Osterloh Diess in dieser Woche vor der Aufsichtsratssitzung an diesem Freitag öffentlich so scharf kritisierte wie nie und in Medien sogar schon über einen Putsch gegen Diess spekuliert wurde, hat viele überrascht. Spannungen zwischen den beiden selbstbewussten Männern gibt es, seitdem Diess im Juli 2015 als Chef der Marke VW von BMW nach Wolfsburg kam. Diess, dem der Ruf vorauseilte, kein einfacher Manager zu sein, und Osterloh gerieten schnell aneinander. Effizienz, Kostensenkung, Arbeitsplatzabbau – der neue VW-Chef hat nie aufgehört, die Axt an die, wie er es nennt „Komfortzone“ anzulegen, in der sich viele in Wolfsburg seiner Ansicht nach eingerichtet haben.

„Das sind Kapitalisten, reine Kapitalisten“

Was Diess als Komfortzone wertet, gehört für Osterloh, der 1977 als Arbeiter in der Produktion von VW begonnen hat, zur DNA des Unternehmens. Vor gut zehn Jahren, als er die vom damaligen Porsche-Chef Wendelin Wiedeking geplante Übernahme der VW AG in einem erbitterten Kulturkampf mit verhinderte, warnte er vor dem Einzug eines neuen, arbeitnehmerfeindlichen Denkens.