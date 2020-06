Hauptstadt-Flughafen : Tegel bleibt weiter offen

Aktualisiert am

Nun soll der alte West-Berliner Flughafen doch bis zur Eröffnung des neuen BER in Betrieb bleiben. Grund ist, dass der Flugverkehr vielleicht schneller zunimmt als gedacht.

Tegel bleibt erst einmal in Betrieb. Bild: Reuters

Der Abschiedsschmerz über das Ende des Berliner Flughafens Tegel war verfrüht. Nun soll der alte West-Berliner Flughafen doch bis zur Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER, die für den 31. Oktober geplant ist, in Betrieb bleiben. „Wir haben uns entschlossen, den Flughafen Tegel nicht vorübergehend zu schließen“, sagte der Geschäftsführer der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB), Engelbert Lütke Daldrup, im Gespräch mit der F.A.Z.

Er fügte hinzu: „Die Bundesregierung hat die Reisewarnung für Europa weitgehend aufgehoben, der Sommer steht vor der Tür, der Flugverkehr beginnt wieder. Angesichts der Corona-Auflagen für die Sicherheitskontrollen würden wir ohne Tegel Gefahr laufen, dass allein mit dem Flughafen Schönefeld die Kapazitäten in Berlin schon Ende Juli nicht mehr ausreichen.“

Ursprünglich wollte er Tegel wegen der extrem gesunkenen Flugbewegungen in der Corona-Pandemie vom 15. Juni an zumindest für zwei Monate vorübergehend schließen. Dadurch wollte der Flughafenbetreiber rund 7 Millionen Euro im Monat sparen. Einen entsprechenden Antrag hatte die Flughafengesellschaft vor einigen Wochen an die obere Luftfahrtbehörde, den Berliner Verkehrssenator, gerichtet.

Viele hatten danach befürchtet, eine vorübergehende Schließung werde sang- und klanglos in das endgültige Aus münden. Die Entscheidung der Luftfahrtbehörde war zunächst für Ende Mai erwartet worden, verzögerte sich aber, weil die FBB-Geschäftsführung den Antrag nicht aktualisierte, um die Entwicklung des Luftverkehrs abzuwarten.

Entlastung auch für den Bund

Lütke Daldrup hatte zuvor mehrfach betont, er werde den Flughafen Tegel „nicht leichtfertig“ vorzeitig schließen, wenn dort Geld zu verdienen sei. Dieser Fall scheint nun einzutreten.

Durch die rasche Öffnung der Nachbarländer für Touristen und Geschäftsreisende erwarten die Fluggesellschaften offenbar jetzt eine schnelle Wiederbelebung des Flugverkehrs. Lütke Daldrup will die neue Nachfrage der Fluggesellschaften bedienen.

Im April und Mai war in Tegel nur noch ein Prozent des üblichen Betriebs gemessen worden. Diese geringe Anzahl von rund einem Dutzend Flügen täglich hätte der alte DDR-Flughafen Schönefeld (in direkter Nachbarschaft zum BER) übernehmen sollen.

Die dortigen Kapazitäten werden aber mit zunehmendem Flugverkehr nicht ausreichen, da dort wegen der Abstandsregeln im Zuge der Corona-Beschränkungen nur ein Drittel der üblichen Zahl an Passagieren abgefertigt werden können. Die Sommerferien in Berlin und Brandenburg beginnen in drei Wochen.

Der Flughafen Tegel war im Jahr 1974 eröffnet worden und ursprünglich für 7 Millionen Reisende im Jahr konzipiert. Im vergangenen Jahr waren dort 25 Millionen Passagiere unterwegs. Trotz einiger Anbauten über die Jahrzehnte wird Tegel von vielen Fluggästen als Flughafen der kurzen Wege geschätzt – auch wegen der dezentralen Sicherheitskontrollen, die heute als veraltet gelten. In Erwartung des neuen Flughafens BER wurde trotz der dortigen Bauverzögerungen um neun Jahre in Tegel nicht mehr viel Geld investiert. Viele der Anlagen sind deswegen nicht mehr in einem guten Zustand.

Entlastung bringt der Weiterbetrieb von Tegel auch für den Bund, der nun in Ruhe das Regierungsterminal in Schönefeld ausbauen kann. Deswegen hatte es heftigen Streit zwischen den Flughafen-Gesellschaftern Berlin, Brandenburg und Bund gegeben, weil die beiden Länder nicht bereit waren, Tegel nur für den Regierungs-Flugbetrieb offenzuhalten – zumal dieser in der Hochzeit der Corona-Krise auch zum Erliegen gekommen war.