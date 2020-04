Ein vorzeitiges Ende für TXL? : Totentanz für Tegel

Aktualisiert am

Einer wie kein Zweiter: Der Berliner Flughafen Tegel mit seiner besonderen Architektur wird bald ausrangiert. Bild: dpa

Die Flughafen GmbH will den Berliner Flughafen Tegel vorübergehend schließen, um zu sparen. So könnte Corona das vorzeitige Ende des Flughafens besiegeln. Jetzt kommt es auf das Plazet der Berliner Verkehrsverwaltung an.