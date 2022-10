Hausdurchsuchung : Signa im Visier der Ermittler

Die Immobiliengesellschaft Signa steht im Visier von Ermittlungen der österreichischen Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Am Dienstag berichteten mehrere österreichische Medien über eine Hausdurchsuchung der Signa Holding. Von dem Unternehmen, das von dem Tiroler Investor René Benko kontrolliert wird, selbst gab es dazu auf Anfrage keine Stellungnahme. Wie es in den Berichten heißt, soll im Zeitraum zwischen 2016 bis 2018 ein „österreichischer Unternehmer“ einem ranghohen Mitarbeiter im Finanzministerium für die parteiische Unterstützung im Steuerprüfungsverfahren seines Konzerns einen Vorteil – nämlich eine gut bezahlte Führungsposition in diesem Konzern – angeboten haben, damit es zu keiner oder einer möglichst geringen Abgabenfestsetzung kommt.

Michaela Seiser Wirtschaftskorrespondentin für Österreich und Ungarn mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Die WKStA sprach von Hausdurchsuchungen an zwei Unternehmensstandorten. „Die Ermittler der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft waren offenbar auf der Suche nach Unterlagen von Gutachtern, die eine oder mehrere Immobilien des Konzerns in Wien bewertet haben“, berichtete auch die Tageszeitung „Standard“. Benko war bereits im Ibiza-U-Ausschuss befragt worden, weil er vom früheren Vorsitzenden der FPÖ, Heinz Christian Strache, im bekannt gewordenen „Ibiza-Video“ – über die Korruptionsbereitschaft der Freiheitlichen – als vermeintlicher Parteispender genannt worden war. Thema bei seiner Befragung waren unter anderem die immense Wertsteigerung der Postsparkasse – eines historischen Jugendstilgebäudes – in Wien einige Jahre nach dem Erwerb durch den Investor. Oder der Kauf des Möbelhauses Kika-Leiner, bei dem damals der ranghohe Mitarbeiter des Finanzministeriums, Thomas Schmid, involviert gewesen und extra ein Gericht aufgesperrt worden sein soll, um die Transaktion über die Weihnachtsfeiertage abwickeln zu können. Auch im aktuellen ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss will die Opposition den Immobilien-Investor befragen.

In dem nun anhängigen Verfahren sind alle Ermittlungsstränge zusammengefasst, die sich aus dem Ibiza-Video ergeben haben. Die WKStA führt in diesem Zusammenhang gegen rund vier Dutzend Beschuldigte (natürliche Personen und Verbände) Ermittlungen wegen des Verdachts der Untreue, der falschen Beweisaussage, des Missbrauchs der Amtsgewalt, der Bestechlichkeit, der Bestechung und der Verletzung des Amtsgeheimnisses in unterschiedlichen Beteiligungsformen. Zur Signa Holding gehört auch der Warenhauskonzern Galeria Kaufhof Karstadt, der vom deutschen Steuerzahler schon zwei Mal Finanzhilfe bekommen hat und nun abermals in eine Schieflage gekommen ist.