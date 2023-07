Aktualisiert am

Aletta von Massenbach ist seit knapp zwei Jahren Chefin des Hauptstadflughafens BER. Ein Gespräch über Schlangen an den Sicherheitsschleusen, klimaschonendere Flüge und die Letzte Generation.

Frau von Massenbach, schallt Ihnen eigentlich noch der alte Vorwurf des Pannenflughafens entgegen, oder hat sich das jetzt mal erledigt?

Corinna Budras Wirtschaftskorrespondentin in Berlin.

Ich höre es nur noch selten. Es gibt natürlich viele Menschen, die noch sehr viel mit der Bauhistorie verbinden und die bisher noch nicht die Gelegenheit hatten, den Flughafen jetzt auch im Betrieb zu erleben und auch zu sehen, wie gut er funktioniert. Er funktioniert auch immer mehr wirtschaftlich.

Was bedeutet das konkret?

Im Jahr 2022 konnten wir einen operativen Gewinn erwirtschaften, und jetzt wird es in den kommenden Jahren darum gehen, die Altlasten abzubauen. Wir haben einen Plan entwickelt, wie die Flughafengesellschaft in den kommenden Jahren in die finanzielle Selbständigkeit geführt werden kann.