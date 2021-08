Ben Elliot : Boris Johnsons skandalumwitterter Spendensammler

Bis vor zehn Tagen kannte kaum jemand in der breiteren britischen Öffentlichkeit den Namen Ben Elliot. Der smarte Eton-Absolvent amtiert zwar seit zwei Jahren als Ko-Chairman der Konservativen Partei, doch tritt er fast nie ins Rampenlicht der Massenmedien. Elliot wirkt eher im Hintergrund. Er ist in Kreisen des Geldadels bekannt und beliebt, das ist seine Welt. Als Mitgründer und Miteigentümer von Quintessentially, einem „Concierge-Service“ für Superreiche, in dem angeblich Tausende Multimillionäre und Dutzende Milliardäre Mitglieder sind, soll der gerade 46 Jahre alt gewordene Geschäftsmann ein Vermögen gemacht haben.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London.

Als „Concierge“, also Pförtner, öffnen die Quintessentially-Leute Türen für Menschen, denen es nichts ausmacht, für eine Tischreservierung in einem Restaurant oder angesagten Club ein paar tausend Pfund hinzublättern. Oder die einen Rat brauchen, wie sie ihr Kind in eine Eliteuni bringen. Sie erfüllen superausgefallene Luxuswünsche. Alles „von einem Essen auf der Spitze eines Eisbergs bis zu einem Dutzend Albino-Pfauen“ könne das Unternehmen organisieren, schrieb einmal die Financial Times nur halbironisch.