Kekshersteller : Bahlsen verteilt den Kuchen neu

Werner Michael Bahlsen hat viel darüber nachgedacht, wie in seinem Unternehmen ein konfliktfreier Generationswechsel gelingen kann. Aber einige Ideen haben in der Praxis offenbar nicht funktioniert. Zuerst sollten vier familienfremde Manager den bekannten Gebäck- und Kekshersteller aus Hannover gemeinschaftlich führen, nachdem sich der Patriarch und Unternehmenschef vor knapp zwei Jahren in den Verwaltungsrat zurückgezogen hatte. Zwei davon haben das Unternehmen inzwischen verlassen. Auch die Eigentümerfamilie – Bahlsen, seine Frau und die Kinder – diskutierten fortlaufend darüber, welche Rolle sie fortan im Betrieb spielen sollen. Dass das Thema heikel ist, war allen klar. Schließlich war das Unternehmen Bahlsen in den neunziger Jahren schon einmal wegen einer schlechten Nachfolgeregelung geteilt worden.

Seit Beginn des laufenden Jahres hat Bahlsen, 70 Jahre alt, mehrere neue Schritte gemacht, um eine tragfähige Lösung zu erreichen. Im Februar ist sein zweitältester Sohn Andreas in den Verwaltungsrat der Bahlsen GmbH & Co KG eingezogen, den der Senior als Vorsitzender leitet. Sein ältester Sohn Johannes ist dort schon länger vertreten. Die jüngere Tochter Verena, die vergangenes Jahr durch unglückliche Äußerungen über Zwangsarbeiter ins Gerede gekommen war, soll vorerst nicht ins Gremium einziehen, aber eine Rolle als „aktive Gesellschafterin“ übernehmen und „die nächste Generation des Unternehmens repräsentieren“. In der Geschäftsführung, das betont Bahlsen ausdrücklich, soll kein Familienmitglied vertreten sein. Sie wird vom 7. April an von Phil Rumbol geleitet, dem ersten familienfremden Chef.