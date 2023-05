Beihilfen für Lufthansa : Die nächste Ohrfeige für die EU-Kommission

Lufthansa-Maschinen in München Bild: dpa

In seiner ökonomischen Substanz hat das Urteil des EU-Gerichts zu den deutschen Lufthansa-Beihilfen wohl nur begrenzte Auswirkungen. Die Airline hat die Staatshilfen zurückgezahlt und dürfte die ökonomischen Folgen einer neuen, wohl strengeren Kommissionsentscheidung verkraften.

Das Gericht hat mit seinem Urteil offenkundig gewartet, bis dieses der Kranichlinie nicht mehr wehtut. Für die EU-Kommission ist das Urteil dagegen eine herbe Ohrfeige.

Die Brüsseler Behörde bekommt von den Richtern abermals so schwerwiegende Fehler in der Beihilfeprüfung bescheinigt, dass ihre Entscheidung komplett kassiert wird. Die Häufung solcher Urteile in den vergangenen Monaten und Jahren bedeutet generell, dass den Wettbewerbshütern zu viele handwerkliche Fehler unterlaufen.

Großer politischer Druck aus Deutschland

Das mag teilweise mit schlichter Überforderung zu tun haben: Wegen Pandemie und Ukrainekrieg musste die Kommission im Wochen- oder gar Tagestakt neue Hilfen der Mitgliedstaaten genehmigen. In der Regel hat sie diese nur durchgewunken. Es wäre unfair, die laxe Praxis nur der Kommission vorzuwerfen.

Der politische Druck aus Deutschland war im Lufthansa-Fall erheblich. Die Bundesregierung und das Unternehmen fanden es 2020 empörend, dass die Kommission wenigstens ein paar Auflagen zur Bedingung für die Beihilfengenehmigung machte.

Mehr zum Thema 1/

Ins Gesamtbild, das Ursula von der Leyens Behörde abgibt, passt der Fall gleichwohl voll und ganz. Für die Kommissionschefin können die Mitgliedstaaten – und, soweit möglich, auch die EU-Behörde selbst – gar nicht genug Geld ausgeben, um politisch definierte Zwecke zu verfolgen, von der „grünen Transformation“ bis zum Schutz einzelner Unternehmen.

Kürzlich wurde eine Untersuchung bekannt, wonach die Kommission unter der deutschen Chefin weniger Vertragsverletzungsverfahren wegen Verstößen gegen den Binnenmarkt eingeleitet habe als jede ihrer Vorgängerinnen. Das passt zusammen: Eine Kommission, die den politischen Gestaltungsanspruch von der Leyens hat, kann nicht zugleich Hüterin der EU-Verträge sein – was ihre eigentliche Aufgabe wäre.