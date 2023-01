Toyota Motor : Der Gründerenkel Akio Toyoda zieht sich zurück – ein wenig

Aktualisiert am

Übergibt das Steuer: Der bisherige Toyota-Chef Akio Toyoda wechselt in den Verwaltungsrat und überlässt Koji Sato den Vorstandsvorsitz. Bild: EPA

Überraschend wechselt der Chef des größten Autoherstellers der Welt, Toyota Motor, an die Spitze des Verwaltungsrats. Was hat Toyoda in 13 Jahren geschafft?