Amerikas Wirtschaft : Das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen?

Der Charging Bull, eine Bronzestatue im Financial District in Manhattan, New York. Bild: Helmut Fricke

„Shareholder Value“ über alles: Dies galt lange Zeit als Prinzip gerade in amerikanischen Unternehmen. Gemeint ist damit, dass es das oberste Ziel des Managements ist, den Wert für die eigenen Aktionäre zu erhöhen. Genau von diesem Denken wenden sich nun aber einige der prominentesten Manager der Vereinigten Staaten ab. Der „Business Roundtable“, eine wichtige Lobby-Gruppe für die Interessen der amerikanischen Wirtschaft, zu der die Vorstandsvorsitzenden von Großkonzernen wie JP Morgan Chase, Apple, General Motors, IBM oder Boeing gehören, hat in einer symbolträchtigen Geste neue Prinzipien angekündigt. Anders als in früheren Versionen heißt es darin nicht mehr, dass Unternehmen in erster Linie dazu da sind, ihren Aktionären zu dienen. Stattdessen seien sie mehreren Interessengruppen („Stakeholder“) verpflichtet, und die Aktionäre seien nur eine davon.

Zu den anderen gehörten Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, die Gemeinden, in denen Unternehmen ansässig sind, und auch die Umwelt. Es handelt sich bei dem Vorstoß vor allem um neue Grundsätze, allzu viele Details zu deren Umsetzung im Alltag wurden noch nicht genannt. Mit Blick auf die Mitarbeiter hieß es zum Beispiel, dass sich Unternehmen verpflichten, sie „fair“ zu entlohnen und ihnen „wichtige Zusatzleistungen“ zukommen zu lassen. Nicht thematisiert wurde dagegen die Vergütung von Managern, deren Höhe oft für Kritik sorgt.

Mit ihrer Initiative reagieren die Vorstandschefs auf eine gewandelte gesellschaftliche Stimmungslage, aber auch auf konkrete politische Vorschläge, die ihren Spielraum einengen könnten. Bernie Sanders, der sich als „Demokratischer Sozialist“ beschreibt und sich um die Kandidatur der Demokratischen Partei bei den nächsten Präsidentenwahlen bewirbt, schießt unter großem Zuspruch des Publikums rhetorische Salven gegen den Shareholder-Kapitalismus ab. Seine Wettbewerberin Elisabeth Warren zieht mit einem konkreten Gesetzesentwurf in den Wahlkampf, der unter anderem eine gesetzliche Mitbestimmung der Arbeitnehmer im Verwaltungsrat ähnlich dem deutschen Modell vorsieht. Ferner will sie finanzielle Anreize eliminieren, zu viel Geld auszuschütten statt es zu investieren. Der Ökonom Larry Summers äußerte in der „Financial Times“ den Verdacht, der Vorstoß der Roundtable-Manager sei Teil einer Strategie, eine Reform der Steuerpolitik und des regulatorischen Rahmens für Unternehmen auszubremsen.

Sprinter – der Newsletter der F.A.Z. am Morgen Starten Sie den Tag mit diesem Überblick über die wichtigsten Themen. Eingeordnet und kommentiert von unseren Autoren. Mehr erfahren

Nachhaltiges und sinnvolles Management

Allerdings kämpfen die Manager mit einer echten Herausforderung: Den jungen Millennials, die den größten Block in den Belegschaften der amerikanischen Wirtschaft stellen. Wie Umfragen zeigen, haben sie eine deutlich weniger negative Vorstellung vom Sozialismus als Vorgängergenerationen. Personalchefs geben an, dass die Akademiker unter ihnen nicht nur ein gutes Gehalt, sondern auch eine sinnstiftende Beschäftigung verlangen.

Die Abkehr vom reinen „Shareholder Value“-Denken ist kein neuer Gedanke. Hedgefonds-Manager Ray Dalio hat gesagt, er wolle den nationalen Notstand ausgerufen wissen angesichts der wachsenden Ungleichheit. Der weltgrößte Investor Blackrock, dessen Vorstandsvorsitzender Laurence Fink zum Business Roundtable gehört, verlangt von seinen Unternehmen, dass sie sich einem höheren Sinn verschreiben, der über die reine Gewinnerzielung hinausgeht.