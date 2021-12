Beginn der Ski-Saison : Nicht noch einen Corona-Winter

Während in den Skigebieten der erste Schnee fällt, hofft die Wintersport-Branche mitten in der vierten Welle vor allem auf eines: planbare Corona-Regeln.

Besser als die letzte Wintersport-Saison wird diese wohl werden. Darauf hofft Konrad Eggensberger jedenfalls. Der 63 Jahre alte Skilehrer betreibt in Oberstdorf eine größere Skischule, hat drei Verleih-Stationen und verkauft auch ein wenig Ausrüstung. „Im letzten Winter hatten wir 0,0 Geschäft“, sagt er. „Seit dem 15. März 2020 gibt es nichts Normales mehr. Das war ein Komplettausfall.“ Hotels und Restaurants durften lange keine Gäste empfangen, die Pisten waren dicht. Insofern kann es erst einmal nicht schlechter werden. Seine größte Sorge: dass die Corona-Regeln für den Pistenbesuch wieder verschärft werden, es unübersichtlich wird und die Gäste oft auch aus Unsicherheit wegbleiben.

Ilka Kopplin Wirtschaftskorrespondentin in München. Folgen Ich folge

Mit dieser Einschätzung ist er nicht allein. Als erste Gebiete in Bayern vor Kurzem öffneten, galt zunächst die 2-G-plus-Regel, es wurden also nur Geimpfte und Genesene, die zusätzlich einen negativen Corona-Test vorweisen konnten, in die Bergbahnen und Lifte gelassen. Das führte zu chaotischen Verhältnissen: lange Schlangen, zu wenig Testmöglichkeiten vor Ort und allseits Unzufriedenheit.

„Es gibt in allen Orten noch freie Kapazitäten“

„Grundsätzlich ist es so, dass die Gäste sehr verunsichert sind aufgrund der sich schnell ändernden Vorschriften“, erklärt Jörn Homburg, Sprecher der Bergbahnen Oberstdorf Kleinwalsertal, des größten Skigebiets im Allgäu. Zwar beginne die Skisaison schon seit Jahren tendenziell immer später, weil es dann schneesicherer sei; auch die Bergbahnen haben erst nach und nach an allen Wochentagen geöffnet; und dennoch: Im Vergleich zum Winter 2019/20 verzeichne man bislang deutlich weniger Saisonkarten-Verkäufe.

Beim Blick auf Buchungs- und Übernachtungszahlen zeigt sich ein ähnliches Bild. „Die Buchungen sind sehr zurückhaltend, es gibt in allen Orten noch freie Kapazitäten“, sagt Simone Zehnpfennig, die als Sprecherin der Tourismusgesellschaft Allgäu GmbH einen guten Überblick über die Region hat. Über die Feiertage ziehen die Buchungen an. Für Weihnachten, wenn viele Familien ins Allgäu kämen, sei die Buchungslage zwar auch noch verhaltener als sonst, aber ganz gut. „Über Silvester ist in Oberstdorf so gut wie alles ausgebucht“, ähnlich schaue es in anderen typischen Wintersportorten für den Jahreswechsel aus, sagt sie.

Wie es im Januar und Februar weitergeht, bleibt abzuwarten. Mit den Ferien der Hessen im Januar und zur Faschingszeit im Februar herrsche normalerweise in vielen Gebieten Hochbetrieb, erzählt Skilehrer Eggensberger. Dabei wird auch entscheidend sein, welche Corona-Regeln dann gelten, ob es bei der derzeit bestehenden 2-G-Regel bleibt, auf die sich Gewerbetreibende vor Ort gut eingestellt haben. So hat Eggensberger in Systeme für Onlinebuchung und kontaktlosen Check-in investiert.

Lieferprobleme belasten Branche

In den nächsten Wochen wird sich auch zeigen, wie viele Skihosen und -jacken, Skier, Helme, Brillen und sonstige Utensilien für den Sport auf und abseits der Piste verkauft werden. Textilien gehen tendenziell schon im Herbst über den Ladentisch, Helme und andere sogenannte „Hardware“ eher einige Wochen später, oftmals zu Beginn eines Jahres.