Die erste Verkaufsaktion der gelagerten Yeezy-Schuhe brachte Adidas im zweiten Quartal einen Umsatz von 400 Millionen Euro sowie einen operativen Gewinn von 150 Millionen Euro ein, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Quartalsmitteilung hervorgeht. Der Vorstandschef des Herzogenauracher Dax-Konzerns kündigte an, “weiterhin vorsichtig mehr unserer Yeezy Bestände abverkaufen“, sagte Björn Gulden laut Mitteilung. Das sei wesentlich besser, „als den Bestand zu vernichten und abzuschreiben“. Erst an diesem Dienstag war ein weiterer Abverkauf gestartet.

Die globale Nummer zwei der Sportartikelhersteller hatte schon Ende Juli vorläufige Zahlen bekanntgegeben und die Prognose für das laufende Jahr angehoben, da nach einer ersten Verkaufsaktion Ende Mai die Erwartungen des Dax-Konzerns übertroffen wurden. Zudem hatten sich die Geschäfte insgesamt leicht besser entwickelt.

2023 bleibt ein Übergangsjahr

Gulden verwies jedoch abermals auf ein Übergangsjahr, in dem Vorratsbestände bereinigt, neue Produkte entwickelt und Partnerschaften aufgebaut würden. Das solle den Grundstein für ein besseres Jahr 2024 sowie ein gutes und profitables Unternehmen Adidas in den Jahren 2025 und 2026 legen. „Im Jahr 2023 geht es nicht darum zu versuchen, kurzfristige Ergebnisse zu präsentieren“, sagte Gulden.

Konzernweit lag der Umsatz im zweiten Quartal währungsbereinigt auf dem Niveau des Vorjahres, in Euro fielen die Einnahmen hingegen um 5 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro. Vor allem in Nordamerika hat Adidas weiter mit hohen Lagerbeständen zu kämpfen, während der Markt in China wieder anzog.

Das Betriebsergebnis erreichte 176 Millionen Euro, nach 392 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, was einer Marge von 3,3 Prozent entsprach. Darin enthalten sind demnach Sonderaufwendungen von insgesamt rund 160 Millionen Euro, die sich aus 50 Millionen Euro Einmalkosten im Zusammenhang mit der strategischen Prüfung sowie 110 Millionen Euro für die Spenden und Rückstellungen für zukünftige Spenden zusammensetzen, hieß es.

Fränkische Konkurrenz wächst schneller

Damit schnitt Adidas im zweiten Quartal deutlich schwächer ab als die fränkische Konkurrenz. Der kleinere Wettbewerber Puma verzeichnete dank guter Verkäufe in China und Europa in den Monaten April bis Juni ein währungsbereinigtes Wachstum von 11 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro.

Dabei ließ der neue Puma-Chef Arne Freundt noch Luft nach oben, sollten sich die Verkäufe vor allem im wichtigen amerikanischen Markt in den nächsten Wochen positiv entwickeln. Der Branchenprimus Nike, dessen Geschäftsjahr Ende Mai endet, verzeichnete im Abschlussquartal ein Umsatzplus von 5 Prozent auf 12,8 Milliarden Dollar, enttäuschte jedoch beim Gewinn.

Für Björn Gulden wird es nun vor allem darum gehen, künftig die wegbrechenden Yeezy-Umsätze zu kompensieren. Die Kooperation mit dem Skandal-Rapper Kanye West war für Adidas über Jahre ein Erfolgsgarant, lieferte Umsätze von mehr als einer Milliarde Euro im Jahr – bei hohen Margen. Adidas hatte die Partnerschaft jedoch im vergangenen Herbst nach wiederholten antisemitischen und rassistischen Aussagen des Musikers beendet. Im Frühjahr entschied Adidas, einen Teil der Yeezy-Lagerbestände zu verkaufen und einen Großteil des Erlöses gemeinnützigen Organisationen zukommen zu lassen.

Gulden will im Sport stärker angreifen

Der ehemalige Puma-Chef Gulden setzt darauf, wieder in mehr Sportarten vertreten zu sein, in Amerika zudem stärker im Basketball aufzutrumpfen und in wichtigen Märkten für die lokale Kundschaft Produkte zu entwickeln. Erst vor wenigen Tagen kündigte Manchester United eine Vertragsverlängerung mit Adidas an. Für umgerechnet rund eine Milliarde Euro rüstet der Dax-Konzern für weitere zehn Jahre bis 2035 die englische Traditionsfußballmannschaft aus.

Die im Juli angehobenen Jahresziele bekräftigte Adidas am Donnerstag. Demnach erwartet der Konzern für das laufende Jahr einen Betriebsverlust von 450 Millionen Euro. Zuvor war man noch von einem Minus von 700 Millionen Euro ausgegangen. Auch der Umsatz soll weniger stark zurückgehen als bisher erwartet. Die Abschreibungen auf den übrigen Yeezy-Bestand werden nun bei 400 Millionen Euro gesehen, dies sind 100 Millionen weniger als zuvor veranschlagt.

Hinzu kommen unverändert Kosten von bis zu 200 Millionen Euro für eine strategische Überprüfung. Bereinigt sieht Adidas das Betriebsergebnis weiter etwa im Bereich der Gewinnschwelle. Dabei schloss der Konzern nicht aus, dass weitere Verkaufsaktionen der Yeezy-Lagerbestände das Ergebnis noch verbessern.