Die Fragerunde ist am Dienstag schon fortgeschritten, als Werner Baumann einen Satz sagt, der seine momentane Stimmung über die Diskussionen zur Aufstellung des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer gut zusammenfasst. „Mein CEO-Dasein beschränkt sich nicht auf Monsanto allein“, sagte Baumann. Es ist ein Moment, in dem er kurz fast ein wenig emotional wird in einer ansonsten sehr routinierten Vorstellung des Zahlenwerks. Schließlich sei Bayer in vielen anderen Bereichen auch systemrelevant aufgestellt. Eher ausweichend wurde er in seiner persönlichen Bewertung der Jahre als Vorstandschef des Unternehmens, er sei stolz auf die 35 Jahre, die er mit hervorragenden Kollegen dem Unternehmen gedient habe.

In seiner letzten Bilanzvorlage als Vorstandsvorsitzender des Dax-Konzerns ging es zuvor um die Frage, ob Baumann den 63 Milliarden Dollar schweren Zukauf des amerikanischen Saatgutkonzerns so noch einmal machen würde. Der jahrelange Rechtsstreit rund um das glyphosathaltige Unkrautvernichtungsmittel Roundup ist noch immer nicht abgeschlossen, zuletzt standen für noch 45.000 der 154.000 aktuellen Klagen Einigungen aus. Zurückgestellt hat der Konzern für die Vergleiche von bestehenden und zukünftigen Klagen in der jüngsten Bilanz noch 6,4 Milliarden Dollar, gezahlt hat der Konzern schon 9,5 Milliarden Dollar.

Aufwind im Agrargeschäft

Auch in diesem Jahr belasten Altlasten aus der Monsanto-Übernahme die Bilanz von Bayer weiter: So hat das Unternehmen im Ausblick Vergleichszahlungen von 2 bis 3 Milliarden Dollar eingepreist, wovon im Januar schon 1,24 Milliarden in Vergleiche zur Chemikalie PCB geflossen sind. Die ist zwar seit 1979 schon verboten in den Vereinigten Staaten, Monsanto als früherer Hersteller war aber wegen angeblicher Umweltschäden auch später noch verklagt worden. Bei Vergleichen zu Glyphosat ist Bayer, nachdem der Konzern zuletzt sechs Prozesse in Folge gewonnen hat, etwas selektiver geworden, weshalb noch offen ist, wie viele Fälle in diesem Jahr verglichen werden.

Operativ hat das Agrargeschäft dem Unternehmen im abgelaufenen Jahr deutlich Aufwind gebracht. Auch wegen Versorgungsengpässen im Markt waren die Preise für den Unkrautvernichter Glyphosat teilweise um das dreifache gestiegen. Das Herbizid-Geschäft legte um 44 Prozent im Umsatz zu, insgesamt wuchs die Agrarsparte währungs- und portfoliobereinigt um 15,6 Prozent auf einen Rekordwert von 25,17 Milliarden Euro. Dabei ist die Sparte sehr profitabel: Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) vor Sondereinflüssen erhöhte sich um 46,2 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro.

Allerdings rechnet der Konzern mit rückläufigen Preisen für die Herbizide in der Landwirtschaft. Auch in der Pharma- Sparte, dessen Hauptumsatztreiber – der Gerinnungshemmer Xarelto – schon im abgelaufenen Geschäftsjahr unter Druck stand, erwartet Bayer rückläufige Erlöse. So rechnet der Konzern für das laufende Geschäftsjahr mit einem währungsbereinigten Umsatz von 51 bis 52 Milliarden Euro, was ein Plus von 2 bis 3 Prozent gegenüber dem Wert von 2022 bedeuten würde. Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren die Erlöse um 8,7 Prozent auf 50,7 Milliarden Euro gestiegen.

Für das Ebitda vor Sondereinflüssen erwartet der Vorstand 12,5 bis 13 Milliarden Euro, und damit einen Rückgang, nachdem dieser Wert im abgelaufenen Geschäftsjahr um mehr als ein Fünftel auf 13,5 Milliarden Euro gewachsen war. „Die erwarteten Umsatzsteigerungen und Beiträge aus unseren Effizienzprogrammen werden nicht ausreichen, um den Gegenwind bei Kostensteigerungen und Preisrückgängen auszugleichen“, sagte Baumann.

An der Börse kam das nicht gut an. Der Aktienkurs verlor zunächst fast 5 Prozent, auch im Tagesverlauf gehörte das Papier mit einem Minus von 2,8 Prozent zu den schwächsten Werten im Dax. „Der Ausblick für dieses Jahr ist enttäuschend“, sagte Markus Manns, Portfoliomanager für Union Investment. Das sei jedoch möglicherweise auch dem Umstand geschuldet, dem neuen Vorstandsvorsitzen Bill Anderson eine guten Start zu ermöglichen.

Manns gehört zu den Aktionärsvertretern, die sich für eine Aufspaltung des Unternehmens stark machen, er schlägt etwa vor, die kleinste Sparte des Konzerns mit dem Konsumentengeschäft abzugeben, weil die Sparte, zu der unter anderem das Traditionsprodukt Aspirin gehört, eigenständig einen höheren Wert generieren könne. Zudem könne damit die große Zerschlagung in einen Pharma- und einen Agrarkonzern noch verhindert werden. „Zufriedene Aktionäre sind die beste Waffe, um sich gegen eine Zerschlagung zu wehren“, sagte Manns.

Angesprochen auf die Forderungen von Investoren nach einer Aufspaltung äußerte sich der Bayer-Vorstand am Dienstag nicht konkret. Doch schon in der Vergangenheit hatten Aufsichtsrat und Vorstand immer wieder betont, dass die derzeitige Aufstellung des Unternehmens richtig sei. „Der Name Bayer bringt ein großes Vertrauen in unsere Produkte“, sagte Heiko Schipper, der Vorstand für die Konsumentensparte am Dienstag. „Wir fühlen uns sehr gut damit, wie wir aufgestellt sind.“

Auch der Vorstandsvorsitzende Baumann bekräftigte in seinen Ausführungen, dass der Konzern in den richtigen Bereichen tätig sei, weil Gesundheit und Ernährung essenzielle Grundbedürfnisse der Menschen seien. Der Konzern stehe auf einem „extrem starken und robusten Fundament“, seinem Nachfolger Bill Anderson übergebe er zum 1. Juni 2023 „ein strategisch sehr gut aufgestelltes Unternehmen“, sagte Baumann, auch im Vergleich zu den Wettbewerbern. Unterm Strich hat Bayer im vergangenen Jahr einen Gewinn von 4,15 Milliarden Euro eingefahren, nach 1 Milliarde im Vorjahreszeitraum. Die Aktionäre sollen daher eine um 40 Cent höhere Dividende von 2,40 Euro je Aktie erhalten.