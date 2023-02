Der Dax-Konzern setzt große Hoffnung in die USA und investiert kräftig in die Pharmasparte. Nicht zufällig kommt auch der neue Chef dort her.

In Boston an der US-Ostküste hat Bayer ein neues Pharma-Labor aufgebaut Bild: Bayer AG

Es war ein Paukenschlag, als Bayer kürzlich bekannt gab, wer Nachfolger von Werner Baumann als Vorstandschef werden soll. Die Wahl fiel auf Bill Anderson, einen Amerikaner, der von außen kommt und zuletzt die Pharmasparte des Schweizer Roche-Konzerns geführt hat. Die Frage, inwiefern die Entscheidung als Signal zu verstehen ist, wo die Prioritäten des deutschen Konzerns liegen, lenkt den Blick an erster Stelle auf das Pharmageschäft in den Vereinigten Staaten. Hier bringt Anderson die meiste Erfahrung mit, und genau hier hat Bayer auch reichlich Nachholbedarf. Andersons früherer Arbeitgeber Roche hat zuletzt mehr als die Hälfte des Umsatzes seiner Pharmasparte in den USA erzielt, bei Bayer steht die gesamte Region Nordamerika bislang für weniger als ein Viertel.

Aber die Pläne sind ehrgeizig, und Sebastian Guth, der das Pharmageschäft von Bayer in Nordamerika verantwortet, gibt im Gespräch mit der F.A.Z. einige Ziele aus. Der Umsatz der Sparte in den USA soll sich nach seinen Worten bis Ende des Jahrzehnts verdoppeln. Guth erwartet außerdem, dass das Land der dominierende Markt für vier der wichtigsten neuen oder in den kommenden Jahren erwarteten Arzneimittel des Konzerns wird. Bayer hat für diese vier Hoffnungsträger einen zusammengerechneten jährlichen Spitzenumsatz von mehr als 12 Milliarden Euro vorhergesagt, und davon soll Guth zufolge mehr als die Hälfte vom US-Markt kommen. Um diese Ziele zu erreichen, will Bayer kräftig in personelle Ressourcen investieren. Die Zahl der Mitarbeiter in Vertrieb und Marketing soll bis 2030 auf mehr als 3000 verdoppelt werden.