Bayer-Mitarbeiterin in China : Entlassungsgrund Joggen

So macht man es richtig in China: Wenn schon joggen, dann bitte mit Schutzmaske. Bild: AFP

In China läuft es gut für Bayer. „Super-Job!“, lobt ein Nutzer des Kurznachrichtendiensts Weibo den deutschen Pharmakonzern. „Das nächste Mal, wenn ich was brauche, kaufe ich euer Produkt“, schreibt ein anderer. Und die Pekinger Polizei rät auf ihrem Weibo-Kanal: „Macht es genauso wie Bayer.“

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. F.A.Z.

Es so wie Bayer zu machen bedeutet in diesem Fall, ohne viel Federlesens eine Mitarbeiterin zu entlassen, weil diese während ihrer obligatorischen Quarantänezeit ohne Gesichtsmaske joggen war. So ist es in der vergangenen Woche Liang M. passiert. Bis zum Dienstag war die 47-jährige australische Staatsbürgerin Chefin der Automationsabteilung von Bayer Healthcare in Peking.