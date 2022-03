Fokus auf Heimatmarkt : Bayer investiert Milliarden in deutsche Standorte

Der Dax-Konzern hat sich in den vergangenen Jahren eher auf das Ausland konzentriert. Nun fließen mindestens 2,2 Milliarden Euro in heimische Standorte.

Oliver Zühlke hat erst einmal eine Pause gemacht, nachdem er in der Gesamtbetriebsratssitzung die Pläne zum neuen „Zukunftskonzept Deutschland“ für den Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer vorgestellt hat. Um die Nachricht wirken zu lassen. „Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man über Wachstum von Beschäftigung spricht, wenn man über Jahre über Restrukturierung gesprochen hat“, sagt der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats, der auch stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender des Dax-Konzerns ist.

Die Arbeitnehmervertreter haben dem Vorstand weitgehende Zusagen für Investitionen an den deutschen Heimatstandorten abgerungen. So investiert Bayer in den kommenden Jahren mindestens 2,2 Milliarden Euro hierzulande, den größten Teil davon in das Pharmageschäft. Die neue Gesamtbetriebsvereinbarung wurde den Mitarbeitern am Donnerstag in einer Videokonferenz vorgestellt.

Fokus auf Deutschland

„Deutschland ist der Heimatstandort und den haben wir wieder in den Fokus des Managements gerückt“, sagt Zühlke im Gespräch mit der F.A.Z. „Dadurch bekommen die Beschäftigen hier eine neue, langfristige Perspektive. Zum Beispiel dass wir uns Zukunftstechnologien an deutschen Bayer-Standorten zutrauen.“ Noch 2018 hatte Bayer ein großes Sparprogramm angekündigt, in dessen Zug 12.000 Stellen gestrichen wurden, davon 4500 in Deutschland.

Zwar galt für Deutschland ein Ausschluss für betriebsbedingte Kündigungen bis zum Jahr 2025, doch war die Unsicherheit in der Belegschaft groß. Der Fokus lag in den vergangenen Jahren eher auf dem Ausland. Der Ausbau der Zell- und Gentechnik konzentrierte sich zuletzt auf Amerika und der neue Chef der Agrarsparte sitzt auch in St. Louis, wo der übernommene Saatgutkonzern Monsanto seinen früheren Sitz hatte.

Das 20 Seiten starke Zukunftskonzept dürfte die Gemüter beruhigen, denn es erteilt auch den in den vergangenen Monaten lauter gewordenen Spekulationen um eine Aufspaltung des Unternehmens in einen Pharma- und einen Agrarteil eine deutliche Absage. „Wir sind und bleiben ein Bayer. Das ist erstmals so deutlich schwarz auf weiß auf einem Papier festgehalten und von allen Vorständen unterzeichnet worden“, sagt Zühlke.

Von den sechs Vorständen haben drei Deutsch nicht als Muttersprache, auch sie bekennen sich klar zu den deutschen Standorten. So soll auch Berlin der Hauptsitz für die Pharmasparte bleiben und Monheim für Crop Science. „Das hat für uns einen großen Wert“, sagt Heike Hausfeld, die Betriebsratsvorsitzende für den Standort Leverkusen. „Das ist ein wichtiges Bekenntnis und die Grundvoraussetzung dafür, dass unser Zukunftskonzept zum Erfolg wird.“

Alle Vorstände haben unterschrieben

In der Agrardivision sollen bis zum Jahr 2026 an den Standorten in Dormagen, Frankfurt am Main und Knapsack in Digitalisierung und neue Produktion 385 Millionen Euro fließen, hinzu kommen Sachinvestitionen von 300 Millionen Euro. Die Pharmasparte soll einen „signifikanten Teil der Neueinstellungen“ in der Forschung und Entwicklung in Deutschland bekommen, heißt es in dem Zukunftskonzept. Dabei steht dann Biotechnologie mit der Zell- und Gentherapie im Fokus.

An den Produktionsstandorten der Pharmasparte in Bergkamen, Berlin, Leverkusen, Weimar und Wuppertal sollen in den kommenden Jahren mehr als 1,4 Milliarden Euro investiert werden, in die Division für Consumer Health fließen weitere 120 Millionen Euro in den kommenden vier Jahren vor allem für Digitalisierung und für ein Kompetenzzentrum, in dem Marketing- und Vertriebskonzepte für Europa entwickelt werden sollen.

„Das Zukunftskonzept hat eine neue Qualität“, sagt Hausfeld. „Wir haben konkrete Investitionen für die Standorte definiert.“ Dadurch würden Innovationszentren an den Standorten aufgebaut und der Kontakt zu Universitäten und Start-ups gestärkt. „Uns ist wichtig, das Gewicht und die Stellung der deutschen Standorte zu behalten. Wir sind davon überzeugt, wettbewerbsfähige Arbeitsplätze zu haben und noch viele weitere schaffen zu können“, sagt Hausfeld.

Wieder mehr eigene Produkte entwickeln

Im Zuge des Sparprogramms hatte Bayer 2018 auch mitgeteilt, verstärkt Forschung von außen einzukaufen – was von der Belegschaft mit Sorge betrachtet wurde. Von der neuen Betriebsvereinbarung versprechen sich die Mitarbeiter auch mehr Innovationen wieder aus Deutschland. „Wir wollen verstärkt Netzwerke in der Zusammenarbeit aufbauen und nutzen“, sagt Hausfeld. „Dadurch wollen wir uns auch im Unternehmen weiterentwickeln, um Produkte und neue Beschäftigung zu generieren.“

Nun ist es so, dass Bayer vor allem in der Zell- und Gentechnik in Amerika seine letzten Zukäufe auch deshalb getätigt hat, weil die Forschung dort viel weiter ist. Einzig mehr Geld für deutsche Standorte zur Verfügung zu stellen, bedeutet freilich nicht, dass es hierzulande auch mehr Impulse gibt und man die richtigen Leute findet, um Innovation zu entwickeln. Deshalb sind den Gewerkschaftern die neu geschaffenen Kompetenzzentren so wichtig, in die zunächst gar nicht der größte Teil der Investition fließt – was aber in Zukunft eben noch ausgebaut werden könnte. „Wir brauchen mehr Planungssicherheit von der Politik, damit Investitionen nicht zum Risikokapital werden“, sagt Zühlke aber auch. Zühlke, der im Jahr 1985 bei Bayer angefangen, damals mit einer Ausbildung als Chemikant, verlässt den Aufsichtsrat in diesem Jahr. Seine Nachfolgerin soll Hausfeld werden, in wenigen Wochen steht die Betriebsratswahl an.

Die Stimmung in der Belegschaft dürfte generell gut sein, bedeuten die in dieser Woche vorgelegten guten Zahlen auch wieder höhere Boni. Für die Tarifbeschäftigte gibt es rund 15 Prozent eines Jahreseinkommens dazu, leitende Mitarbeiter bekommen bis zu 30 Prozent - was etwa dreimal so viel ist wie im Jahr zuvor. 2020 hatte Bayer wegen hoher Kosten für den Vergleich rund um den Glyphosatstreit einen Verlust von 10 Milliarden Euro verbucht. Im Jahr 2021 stand jetzt wieder ein Gewinn von 1 Milliarde Euro zu Buche.