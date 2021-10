Unkrautvernichter : Bayer erringt erstmals juristischen Sieg in US-Glyphosatverfahren

Fachkräftemangel : Britische Bauern keulen Hunderte Schweine

In Großbritannien fehlen nach dem Brexit in vielen Branchen Fachkräfte, auch in der Fleischverarbeitung. Schlachthöfe können den Bauern nicht mehr genug Schweine abnehmen. Die ersten Tiere werden getötet, Tausenden weiteren droht dasselbe Schicksal.