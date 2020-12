Bayer-Cheflobbyist Berninger : „Biontech darf nicht die nächste MP3-Geschichte werden“

Aktualisiert am

Matthias Berninger, Leiter des Bereiches Public and Governmental Affairs für die Bayer AG in Washington, D.C. Bild: Imago

Matthias Berninger vertritt als Cheflobbyist Bayers Interessen in Washington. Der frühere Grünen-Politiker erklärt, wie er nach dem Monsanto-Eklat Vertrauen schaffen will und weshalb er sich um die Zukunft der Forschung in Europa sorgt.