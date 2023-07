Als das Kabinett in Den Haag auseinanderbricht, ist Caroline van der Plas gerade in einer anderen Ecke der Niederlande un­terwegs: in Maastricht im Süden, auf Besuch zusammen mit ihrer Mutter. Am Samstag nimmt sie noch das Konzert von André Rieu mit („einfach top, echt superschön“), tags darauf erst geht es zur Parteizentrale. Dort zeigt sich die Vorsitzende der kometenhaft aufgestiegenen Bauer-Bürger-Bewegung (BBB) selbstbewusst, betont, dass sie bereit stehe. „Wir beschäftigen uns schon lange mit den Vorbereitungen auf die Wahlen zur Zweiten Kammer. Denn: Wir hatten jeden Tag schon das Gefühl gehabt, dass das Kabinett vielleicht heute fallen könnte.“

Stärkste Kraft bei der Provinzwahl

Klaus Max Smolka Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Am Freitagabend war es so weit, die heterogene Vier-Parteien-Koalition aus Rechts- und Liberalen, Christdemokraten und gemäßigten Calvinisten trat nach Streit um schärfere Asylregeln zurück. Mit der nun anstehenden Neuwahl rücken die junge Protestpartei und ihre 56 Jahre alte Vorsitzende noch schneller als weithin erwartet in den Mittelpunkt. Im März war die BBB als stärkste Kraft aus den Provinzwahlen hervorgegangen, die über die Zusammensetzung im Senat entscheiden, der in etwa dem deutschen Bundesrat entspricht. Hauptthema war der Streit über eine weniger intensive Landwirtschaft, der die Bauern auf die Barrikaden brachte – und viele von ihnen zur BBB, und das vor allem auf Kosten der Christdemokraten.