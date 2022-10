Auch wegen Apple : Deutscher Batteriehersteller Varta macht Verluste

Aktualisiert am

Vergangenes Jahr machte Varta noch hohe Gewinne. Jetzt rutscht der Batteriehersteller in die roten Zahlen. Grund dafür sind drei Faktoren.

Der Batteriehersteller Varta ist in die roten Zahlen gerutscht. Von Juli bis September fiel ein bereinigter Verlust vor Zinsen und Steuern von 2,5 Millionen Euro an, wie der Konzern am Donnerstag überraschend auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte.

Im Vorjahresquartal hatte Varta einen Gewinn von 70 Millionen Euro erwirtschaftet. Der Umsatz sank in dem Zeitraum um ein Siebtel auf 194 Millionen Euro. Im Gesamtjahr 2021 hatte Varta noch eine Marge von 31 Prozent erreicht.

Als Grund führte Varta, das als deutsche Batteriehoffnung gehandelt wird, höhere Rohstoff- und Energiekosten an. Zudem hätten sich Projekte mit Kunden verzögert. Dabei dürfte es sich auch um Batterien für Apples Airpods handeln. Apple will verhindern, von einzelnen Lieferanten abhängig zu sein.

Aktie fährt Achterbahn

Den Anlegern fiel es schwer, sich einen Reim auf die Zahlen zu machen. Der Aktienkurs gab zunächst um etwa 5 Prozent nach, drehte dann bis auf 3 Prozent ins Plus, nur um kurz darauf wieder ins Minus abzurutschen. Kurz vor Handelsschluss lag der Wert leicht im Minus und damit im M-Dax-Mittelfeld. Die Aktie hat innerhalb eines Jahres vier Fünftel ihres Wertes verloren, alleine seit Mitte September etwa die Hälfte. Der Konzern hatte seine Ziele für dieses Jahr im Sommer zunächst gesenkt und Mitte September ganz einkassiert.

Ende September hatte das Unternehmen zudem seinen langjährigen Vorstandschef Herbert Schein abgesägt, der nun stattdessen das Geschäft mit Batterien für Elektroautos aufbauen soll, auf das Varta große Hoffnungen setzt. Dafür übernimmt der Österreicher Markus Hackstein als Sprecher des Vorstandes, der als Vertrauter von Michael Tojner gilt.

Tojner ist ein umstrittener österreichischer Milliardär, der über ein Schweizer Konglomerat Mehrheitseigentümer von Varta ist. Tojner sorgte Ende September inmitten der Turbulenzen mit dem Verkauf eines großen Varta-Anteils für Aufsehen. Eine Untersuchung der Finanzaufsicht Bafin gibt es bisher nicht, wie eine Bafin-Sprecherin am Donnerstag auf Anfrage bestätigte.