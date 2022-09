Batteriehersteller : Chaostage bei Varta

Der Aktienkurs hat sich innerhalb einer Woche fast halbiert, die Prognose wurde im Sommer erst gekappt, dann vor einer Woche ganz kassiert, nun wurde am späten Donnerstagnachmittag auch noch der Vorstandschef abgesägt. Wie am Freitag bekannt wurde, hatte sich der Großaktionär erst am Mittwoch von einem großen Aktienpaket getrennt. Beim traditionsreichen Batteriehersteller Varta aus Baden-Württemberg geht es drunter und drüber.

Gustav Theile Wirtschaftskorrespondent in Stuttgart.



Varta, gelegen im beschaulichen Ellwangen an der Grenze zu Bayern, 70 Kilometer nordöstlich von Stuttgart, ist für seine kleinen Haushaltsbatterien bekannt, stellt aber auch große Energiespeicher und Knopfzellen für Hörgeräte und Kopfhörer her. Ein Großkunde ist Apple, in deren Airpods Varta-Batterien stecken. Das sorgte in den vergangenen Jahren für viel Aufmerksamkeit und Schlagzeilen, setzt Varta nun aber zu. Denn Apple will nicht mehr nur auf Varta angewiesen sein und setzt deshalb auf mehrere Quellen.