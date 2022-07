Milliardeninvestition : BASF zieht Großprojekt in China durch

Der Chemiekonzern will seinen bis zu 10 Milliarden Euro teuren Verbundstandort in China bauen – auch wenn die Zweifel an der Globalisierung wachsen. Die erste Anlage geht schon in Betrieb.

Der Chemiekonzern BASF will die bis dato größte Einzelinvestition in seiner Geschichte bis zum Ende durchziehen. BASF habe heute die abschließende Genehmigung für den Bau des Verbundstandortes Zhanjiang in der südchinesischen Provinz Guangdong erteilt, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Tatsächlich wäre jede andere Nachricht eine Pressemitteilung wert gewesen, hätte gar eine Pflichtveröffentlichung an die Börse nach sich gezogen. Schließlich ist der bis zu 10 Milliarden Euro teure Bau das wichtigste Projekt seit Jahrzehnten. So aber bedeutet die Mitteilung nichts anderes, als dass der Vorstand grünes Licht gegeben hat, den seit zwei Jahren laufenden Bau wie geplant umzusetzen.

Dass die Führung des Chemiekonzerns eine solche Selbstverständlichkeit dennoch mit einer eigenen Mitteilung kundtut, zeigt, welche Bedeutung der Bau hat und welche Zweifel ihn begleiten. Kritik an der Globalisierung, speziell an China als wichtigstem Markt, werden schließlich seit dem Ukrainekrieg lauter. Eine zu starke Abhängigkeit von China gilt geopolitisch als riskant. Zumal das von Konzernchef Martin Brudermüller vor­an­getriebene Megaprojekt auch konzernintern nicht nur Freunde hat.