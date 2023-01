BASF-Tochter in Russland : „Putin hat es sich einfach genommen“

Gemeinschaftsunternehmen aus besseren Zeiten: Gasfabrik von Wintershall und Gazprom in Novy Urengoi in Sibirien Bild: picture alliance / dpa

Der beschlossene Rückzug des Öl- und Gaskonzerns Wintershall Dea aus Russland könnte auch für den Steuerzahler teuer werden. Der Wintershall-Vorstandsvorsitzende Mario Mehren sagte am Mittwoch, einige Projekte in Russland seien über Investitionsschutzgarantien des Bundes abgesichert. Es sei seine Aufgabe, den Schaden für Wintershall so gering wie möglich zu halten, deshalb prüfe er die Inanspruchnahme sowohl aller Versicherungen und Garantien als auch eine mögliche Klage gegen Gazprom. Mehren selbst beziffert die Höhe nicht. Der Mutterkonzern BASF hatte sie vor einiger Zeit auf grob 2,5 Milliarden Euro taxiert. BASF erklärte dazu auf Nachfrage lediglich, Wintershall Dea zahle auch seit vielen Jahren jährlich entsprechende Prämien in Millionenhöhe.

Wintershall hatte am Dienstagabend überraschend mitgeteilt, sich doch aus allen Projekten in Russland zurückzuziehen. Die finanziellen Folgen sind erheblich: der Mutterkonzern BASF wird deswegen statt eines von Analysten erwarteten Gewinns in Höhe von etwa 5 Milliarden Euro einen Verlust von knapp 1,4 Milliarden Euro ausweisen. Im vierten Quartal schrieb der Chemiekonzern die Vermögenswerte seiner Tochtergesellschaft in Russland und die Beteiligung am Pipelinebetreiber Nord Stream AG um weitere 5,4 Milliarden ab. In Summe belaufen sich die Wertminderungen auf 7,3 Milliarden Euro.