Der Chemieriese kündigt einen massiven Stellenabbau an – auch in Deutschland fallen Jobs weg. Sogar Teile seiner wichtigen Ammoniak-Anlagen in Ludwigshafen will BASF stilllegen. Trotzdem winkt den Aktionären eine stabile Dividende.

Der Chemiekonzern BASF streicht 2600 Stellen und schließt grob 10 Prozent seiner Produktionskapazitäten im Stammwerk Ludwigshafen. Den Aktionären stellt der Konzern für das Krisenjahr 2022 ungeachtet des Gewinnrückrückgangs eine stabile Dividende von 3,40 Euro in Aussicht, in Summe 3 Milliarden Euro. Das sind die Eckpunkt der am Freitag vorstellten Prognose und der mit viel Spannung erwarteten Ausgestaltung des angekündigten Sparprogramms für die europäischen Werke.

Die Zahl der wegfallenden Arbeitsplätze ist damit geringer, als zuletzt öffentlich spekuliert. BASF beschäftigt weltweit gut 110.000 Mitarbeiter, im Hauptwerk Ludwigshafen arbeiten mit Dienstleistern rund 39.000 Menschen. Der Vorstandsvorsitzende Martin Brudermüller sagte in einer Unternehmensmitteilung, die Wettbewerbsfähigkeit in Europa leide zunehmende an Überregulierung, vor allem „unter hohen Kosten für die meisten Produktionsfaktoren.“ Alle dies habe bereits über viele Jahre das Marktwachstum von Europa im Vergleich zu anderen Regionen gebremst. „Zusätzlich belasten jetzt die hohen Energiepreise die Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit in Europa“.

Brudermüller hatte nach dem Beginn des Ukraine-Krieges laut vor einem damals angedachten Gasboykott gewarnt und für diesen Fall erhebliche Friktionen für die gesamte Wirtschaft vorausgesagt. Wegen der nach Ansicht der BASF auch dauerhaft hohen Gas- und Strompreise hatte der Konzernchef deshalb eine Überprüfung der europäischen Produktionsstrukturen angekündigt und das Streichen von Stellen in Aussicht gestellt. Betriebsrat und Gewerkschaft IGBCE, die in der Chemieindustrie traditionell ein gutes Verhältnis zu den Unternehmen pflegen, hatte die Ankündigung öffentlich scharf kritisiert. Der BASF-Betriebsrat will sich heute eigens zu den Plänen äußern. In Ludwigshafen sind allerdings Entlassungen vertraglich noch ausgeschlossen.

Ohnehin sagte Brudermüller, er sei „sehr zuversichtlich, für die meisten der in der Produktion von Ludwighafen betroffenen Mitarbeiter in anderen Betrieben Beschäftigung anbieten zu können: „Wir haben höchstes Interesse, ihre breite Erfahrung für das Unternehmen zu erhalten, ganz besonders angesichts offener Stellen und der steigenden Zahl von Pensionierung.“ Das Programm soll nach seinen Worten bis 2026 schrittweise umgesetzt werden. Die Fixkosten in der Produktion sollen so um 200 Millionen Euro im Jahr sinken, in Summe will der Konzern 500 Millionen Euro im Jahr sparen. Als weiter Maßnahmen nannte Brudermüller, das Bündeln von Unternehmensdienstleistungen in sogenannten „Hubs“, Leitung und Strukturen einzelner Bereiche will er vereinfachen, die Forschung und Entwicklung effizienter gestalten.

In Ludwigshafen schließt der Konzern unter anderem eine der beiden Ammoniakanlagen und die damit verbundene Düngemittelproduktion. Das ebenfalls aus Ammoniak hergestellte Adblue will er jedoch weiter produzieren. Ebenfalls betroffen ist die erst 2015 für mehr als eine Milliarde Euro gebaute Anlage zur Produktion von TDI, ein wichtiges Vorprodukt unter anderem für Schaumstoffe, Klebstoffe und Beschichtungen. Anders als bei Ammoniak produziert der Konzern TDI in Europa nur in Ludwigshafen. Die europäischen Kunden würde künftig von Anlagen aus Amerika, China und Korea beliefert. Die Anlage in Ludwigshafen, die allerdings seit Inbetriebnahme immer wieder Probleme bereitete, sei wegen des schwachen Marktumfeldes in Europa, dem Nahen Osten und Afrika zu schwach ausgelastet und erfülle deshalb die wirtschaftlichen Erwartungen nicht.

Die Veränderungen in Ludwigshafen würden auch zu einer deutliche Reduktion des Strom- und Gasbedarfes führen, die CO2-Emissionen würden gemessen am weltweiten Ausstoß des Konzerns um 4 Prozent sinken. BASF ist der größte industrielle Gasverbraucher in Deutschland. Brudermüller sagte, der Stammsitz solle zu dem europaweit führenden emissionsarmen Chemiestandort werden.

Im Vorjahr ist der Konzernumsatz um 11 Prozent auf 87,3 Milliarden Euro gesunken, im selben Tempo gab auch das Betriebsergebnis vor Sondereinflüssen auf 6,9 Milliarden Euro nach. Wegen erhebliche Abschreibungen – alleine 6,3 Milliarden Euro auf die Gastochtergesellschaft Wintershall – stand unterm Strich aber ein Verlust von 627 Millionen Euro, nach einem Gewinn von 5,5 Milliarden Euro im Jahr davor. Die Eckdaten hatte der Konzern bereits vorab bekannt gegeben. Wintershall hatte kürzlich berichtet, die Geschäfte in Russland seien defakto enteignet, der Konzern habe keine Möglichkeit mehr Geld aus dem Land zu transferieren. Die Dividende von 3 Milliarden Euro hat BASF also 2022 nicht verdient und muss sie aus den Reserven bezahlen. Die Ausschüttung ist traditionell allerdings das wichtigste Investitionsargument für den Kauf der Aktie. Ein Ausfall oder deutliche Reduktion hätte vermutlich das Vertrauen in den Konzern dauerhaft erschüttert. Brudermüller selbst hatte beim Amtsantritt angekündigt, die Dividende im Regelfalls Jahr von Jahr zu erhöhen.

Im laufenden Jahr werden die Unsicherheiten rund um den Krieg, die hohen Energiepreise und steigende Zinsen nach Einschätzung des Vorstandes anhalten. BASF geht davon aus, dass der Umsatz zwischen 84 Milliarden und 87 Milliarden Euro liegt, also im besten Fall nur leicht sinkt. Das Betriebsergebnis wird den Prognosen zufolge auf 4,8 Milliarden bis 5,4 Milliarden Euro stärker zurückgehen,