F.A.Z. exklusiv : Der Plan B für Wintershall

Aktualisiert am

Der Chemiekonzern BASF sucht offenbar nach einem Käufer für das Russlandgeschäft seiner Tochtergesellschaft Wintershall Dea. Geht der Plan auf, könnte eine stark verkleinerte Wintershall doch noch an die Börse kommen.

Heimvorteil: Ölpumpen von Wintershall Dea in der Nähe von Meppen in Norddeutschland Bild: Reuters

Der Chemiekonzern BASF will nach Information der F.A.Z. die russischen Aktivitäten seiner Tochtergesellschaft Wintershall Dea abtrennen und verkaufen. Das verbleibende Geschäft sei groß genug, um das Unternehmen wie geplant doch noch an die Börse zu bringen, heißt es aus Konzernkreisen. Offiziell kommentierte das Unternehmen die Überlegungen nicht.

Bernd Freytag Wirtschaftskorrespondent Rhein-Neckar-Saar mit Sitz in Mainz. Folgen Ich folge

Den Plan zur Trennung hatte der Konzern schon länger gefasst, er soll trotz des Krieges umgesetzt werden, um sich, wie den Investoren versprochen, auf das Chemiegeschäft zu konzentrieren. Offenbar hofft BASF, die russischen Aktivitäten an den zweiten Wintershall-Dea-Aktionär, den Investmentfonds Letter One des unter EU-Sanktionen stehenden Oligarchen Michail Fridman, zu verkaufen. Wie groß dessen Einfluss auf Letter One ist, ist unklar. Offiziell hat er die Mehrheit aber abgegeben, sodass ein Verkauf auf diesem Weg wohl möglich wäre.