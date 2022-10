Energiekrise : BASF will auf Gaspreishilfen verzichten

Wenn möglich, will der Chemiekonzern ohne staatliche Gelder auskommen. Vorstandschef Martin Brudermüller warnt zugleich davor, Hilfen an Bedingungen zu knüpfen. Auch das „China-Bashing“ des Westens sieht er kritisch.

Der Chemiekonzern BASF will die Gaspreisbremse möglichst nicht in Anspruch nehmen. Für eine endgültige Entscheidung sei es noch zu früh, aber das Unternehmen, einer der größten industriellen Gasverbraucher in Deutschland, werde „das Maximale tun, um das aus eigener Kraft zu stemmen“, sagte der Vorstandsvorsitzende Martin Brudermüller bei Vorlage der Zwischenbilanz. Jedes Unternehmen stehe in der Verantwortung zu überlegen, ob es öffentliches Geld nutzen könne und müsse. Der Staat könne schließlich nicht über Jahre hinaus „jedes Defizit übernehmen“.

Nach Brudermüllers Worten hängt die Entscheidung, ob der Konzern die Hilfen in Anspruch nimmt, zum einen von den Bedingungen für deren Auszahlung ab, zum anderen von der Entwicklung des Gaspreises. Vor allem die möglichen Bedingungen für eine Gaspreisbremse haben die Industrievertreter umgetrieben, seit der Haushaltsausschuss des Bundestages vorgeschlagen hat, die Auszahlung – ähnlich den Corona-Hilfen – an eine Begrenzung der Boni und den Stopp von Dividenden zu knüpfen. Sollte das so kommen, hätte es für Konzerne wie BASF erhebliche Auswirkungen, deren Investoren vor allem wegen der Dividende die Aktie halten. Die Gaskommission stellt demnächst ihre finalen Empfehlungen vor, dann muss das Wirtschaftsministerium entscheiden.

Mit Unmut reagierte Brudermüller auf die Kritik, dass BASF schon ein Sparprogramm angekündigt habe, obwohl der Staat mit dem Preisdeckel doch Hilfen anbiete, um einen Stellenabbau zu verhindern. Auch nach dem Krieg würden die Energiepreise höher sein als heute, sagte er. Die Welt verändere sich, und die Unternehmen müssten jetzt darauf reagieren. „Es kann nicht sein, dass man Unternehmen für ein paar Jahre einfriert und dann wieder auftaut.“

Neue Strategie für Produktion in Europa

Umso wichtiger sei es, die Hilfen so zu gestalten, dass „Strukturveränderungen“ möglich blieben. Zum Ärger der Chemiegewerkschaft IG BCE hat der Vorstand schon ein Sparprogramm angekündigt, mit dem die Kosten in Europa um eine halbe Milliarde Euro im Jahr sinken sollen – ein Zehntel der Gesamtkosten. Vor allem betroffen davon sind die Verwaltung und Servicefunktionen am Hauptsitz Ludwigshafen, wo gut 39.000 Menschen arbeiten. Entlassungen sind dort allerdings bis 2025 noch vertraglich ausgeschlossen.

Zu dem kurzfristigen Sparprogramm will Brudermüller im ersten Quartal eine runderneuerte Strategie vorstellen, um die Produktion in Europa den veränderten Rahmenbedingungen anzupassen. Auch damit werde der Gasverbrauch deutlich sinken. Die Energiekosten allein in Europa haben sich nach Darstellung des Unternehmens in den ersten neun Monaten um 2,2 Milliarden Euro erhöht. Der Gaspreis ist nach Darstellung von Finanzvorstand Hans-Ulrich Engel allerdings deutlich unter den Höchststand gefallen.

Zudem habe der Konzern seinen Gasverbrauch weiter reduziert. Dies sei allerdings wie im überwiegenden Teil der Industrie vor allem der gedrosselten Produktion geschuldet. Wichtigste Stellschraube der BASF ist dabei Ammoniak, ein wichtiges Vorprodukt für Düngemittel und Adblue. Weil sich die Produktion in Europa kaum noch lohnt, kauft der Konzern das Mittel auf dem Weltmarkt zu und hat seine drei Ammoniakwerke in Europa gedrosselt.