BASF Standort Schwarzheide : „Leuchtturm für die Energiewende“

Die Industrie braucht viel Gas. In Zukunft soll sie ihren Energieverbrauch drastisch senken. Der Chemiekonzern BASF will am Standort Schwarzheide zeigen, wie das gelingen kann.

Dass die chemische Industrie sehr große Mengen an Energie benötigt, ist seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine Allgemeinwissen. Der vehemente Protest von Vertretern der drittgrößten Industriebranche dürfte einen gewichtigen Teil dazu beigetragen haben, dass es nicht zu einem vollständigen Gasembargo gegen Russland gekommen ist. Die Warnung, dass ohne die Vorprodukte der Chemie ganze Lieferketten zusammenbrechen, hat ihre Wirkung in Berlin nicht verfehlt.

Die wichtige Frage über den Krieg hinaus ist aber nach wie vor nicht beantwortet: wie nämlich die chemische Industrie langfristig ihren Energiebedarf sichern will. Wie das gehen könnte, will BASF am Lausitzer Standort Schwarzheide zeigen. Das Werk, eines von zweien für Batteriechemikalien in Europa, soll zum „Leuchtturm für die Energiewende in der chemischen Industrie“ werden.

Gas als Einsatzstoff wird die chemische Industrie dauerhaft brauchen. Den weitaus größeren Teil des Gases, etwa zwei Drittel, benötigen die Unternehmen aber, um Hitze, Strom und Dampf zu erzeugen. Langfristig soll dieses Gas durch erneuerbare Energien ersetzt werden, und das ist ein Problem. Denn das alte „Produktionsmodell“, wonach große Standorte ihre Energie selbst produzieren, entfällt. BASF betreibt am Konzernsitz drei Gaskraftwerke und hatte einst sogar Pläne für ein eigenes Atomkraftwerk. Die „konventionelle“ Energie lässt sich für viele Chemieparks aber nicht standortnah durch Windräder, Solaranlagen oder Wasserkraftwerke ersetzen. Der Strom für Ludwigshafen soll deshalb künftig aus großen Meereswindparks kommen, der Transport ist heute noch eine offene Frage.

Solarpark mit mit 52.000 Photovoltaikmodulen

Dass der Umbau klappen kann, will der Konzern in Schwarzheide demonstrieren. Das Werk soll dank der großen Flächen zum Vorzeigewerk der Energiewende werden. BASF hatte das „VEB Synthesewerk Schwarzheide“ nach der Wende von der Treuhand übernommen. Es ist mit 2000 Beschäftigten heute der zweitgrößte Standort in Deutschland. Zudem soll es, neben einem Werk in Finnland, zum Zentrum für die Fertigung von Batteriechemikalien in Europa werden. Dafür ist ein möglichst kleiner CO 2 -Fußabdruck in der Produktion wichtig.

Um den Standort „grüner“ zu machen, hat der Konzern jetzt nach sechsmonatiger Bauzeit einen 24 Hektar großen Solarpark in Betrieb gesetzt, mit 52.000 Photovoltaikmodulen und einer erwarteten Stromproduktion von 25 Gigawattstunden je Jahr. Damit sollen 10 Prozent des heutigen Strombedarfs gedeckt werden. Die Investition von 13 Millionen Euro, gemeinsam mit dem Energieversorger EnviaM , ist gering.

BASF versteht den Park allerdings nur als ersten Schritt. In einem nächsten will der Konzern stationäre Batteriespeicher testen, zudem soll der Anteil Erneuerbarer am Gasverbrauch ausgebaut werden. Einen Vorteil aus der alten Energiewelt hat das Werk in Schwarzheide ebenfalls noch: Sollte tatsächlich das Gas ausbleiben, kann BASF dort, anders als in Ludwigshafen, den gesamten Strom- und Dampfbedarf kurzfristig auch mit Heizöl erzeugen.