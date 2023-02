Es war ein warmer Frühlingstag, Ende März. Blauer Himmel, kein Wölkchen über dem riesigen Werksgelände von BASF in Ludwigshafen. Die F.A.S. war an diesem Montag vor elf Monaten verabredet zum Interview mit Martin Brudermüller, dem Chef des größten Chemiekonzerns der Welt. Der Gesprächstermin war monatelang im Voraus ausgemacht gewesen. Es sollte, das war jedenfalls der ursprüngliche Plan, um den grünen Großumbau der BASF für den Klimaschutz und die Zukunft des Werks in Ludwigshafen mit seinen fast 40.000 Arbeitsplätzen gehen. Ein Jahrhundertprojekt, wie Brudermüller selbst immer wieder gesagt hatte.

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Doch in der Zwischenzeit war die Welt eine andere geworden. Viereinhalb Wochen zuvor, am 24. Februar 2022, hatten Wladimir Putins Truppen die Ukraine überfallen und einen blutigen Krieg in Europa begonnen. Drei Tage danach prägte Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Regierungserklärung im Bundestag das Wort von der „Zeitenwende“, die dieser Krieg bedeute: „Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.“