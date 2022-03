BASF-Chef im Interview : „Wollen wir sehenden Auges unsere gesamte Volkswirtschaft zerstören?“

Herr Brudermüller, BASF ist einer der größten Einkäufer und Verbraucher von Energie in Deutschland. Ist es zu rechtfertigen, dass wir mit unseren Öl- und Gasimporten aus Russland weiter Putins Krieg finanzieren?

Maja Brankovic Verantwortliche Redakteurin für Wirtschaft und „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Die furchtbaren Nachrichten und Bilder aus der Ukraine gehen auch mir unter die Haut. Ich hoffe, dass die Sanktionen wirken und der Krieg so bald wie möglich beendet wird. Dennoch ist es eine Tatsache, dass die russischen Gaslieferungen bisher die Basis für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie sind. Jetzt müssen wir russisches Gas mit Hochdruck ersetzen. Dabei müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass zum Beispiel Flüssiggaslieferungen aus den USA zu deutlich höheren Energiepreisen führen werden und nicht auf Knopfdruck umgesetzt werden können – eine Herausforderung für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen und europäischen Industrie.

Ist ein sofortiger Verzicht auf russisches Erdgas möglich?

Es reicht nicht, dass wir jetzt alle mal die Heizung um 2 Grad runterdrehen. Russland deckt 55 Prozent des deutschen Erdgasverbrauchs. Wenn die über Nacht wegfallen, dann würde hier vieles einbrechen, wir würden Arbeitslosigkeit auf hohem Niveau bekommen, viele Unternehmen würden insolvent. Das würde zu irreversiblen Schäden führen. Um es klar zu sagen: Das könnte die deutsche Volkswirtschaft in ihre schwerste Krise seit Ende des Zweiten Weltkriegs bringen und unseren Wohlstand zerstören. Vor allem für viele kleine und mittelständische Unternehmen könnte es das Aus bedeuten. Das können wir nicht riskieren!

Wie schnell können wir wegkommen vom russischen Gas?

Wenn wir uns beeilen, können wir das in vier bis fünf Jahren hinbekommen.

Und was ist, wenn zum Beispiel Putins Forderung nach Bezahlung in Rubel zu einem sofortigen Stopp der Gaslieferungen führt?

Ein Lieferstopp für kurze Zeit würde vielleicht vielen die Augen öffnen – auf beiden Seiten. Es würde die Tragweite der Konsequenzen deutlich machen. Aber wenn wir für längere Zeit kein russisches Gas mehr bekommen, dann haben wir hier in Deutschland echt ein Problem. Bei BASF müssten wir an unserem größten Standort in Ludwigshafen die Produktion zurückfahren oder ganz herunterfahren, wenn die Versorgung deutlich und dauerhaft unter 50 Prozent unseres maximalen Erdgasbedarfs sinkt. Minister Habeck hat ja bereits die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas aktiviert.

Eine Gruppe namhafter Ökonomen hat einen raschen Boykott als handhabbar bezeichnet.

Lassen Sie mich das in aller Deutlichkeit sagen: Die größten Wortführer sind diejenigen, die an dieser Stelle keine Verantwortung tragen. Wenn Sie Verantwortung haben für viele Menschen, dann ist das anders. Wir stellen hier in Ludwigshafen auch Produkte für die Pharmaindustrie und andere lebenswichtige Bereiche her. Das ist alles sehr viel komplexer, als das von manchen in Modellen skizziert wird.

Wenn wir Putin jetzt gewähren lassen und einen Energieboykott scheuen, wird dann am Ende nicht auch der wirtschaftliche Schaden noch größer sein, weil er weitermacht und noch mehr Länder angreift?

So schwarz-weiß ist das nicht. Es ist doch völlig unklar, ob ein Boykott den Krieg wirklich beenden würde. Ich frage Sie noch einmal: Wollen wir sehenden Auges unsere gesamte Volkswirtschaft zerstören? Das, was wir über Jahrzehnte hinweg aufgebaut haben? Ich glaube, ein solches Experiment wäre unverantwortlich. Und wenn den Bürgern die wahren Konsequenzen eines Energieboykotts klar wären, würde sich die Mehrheit dagegen aussprechen.

Die Deutschen unterschätzen die Folgen?