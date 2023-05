Aktualisiert am

Der bisherige BASF-Chef Martin Brudermüller soll nach Informationen der F.A.Z. neuer Aufsichtsratschef des Autobauers Mercedes-Benz werden. Brudermüllers Amtszeit als BASF-Chef endet im kommenden Jahr, ebenso wie die des aktuellen Mercedes-Chefaufsehers Bernd Pischetsrieder. Ein Mercedes-Sprecher wollte sich auf Anfrage nicht äußern.

Pischetsrieder kündigte am Mittwoch auf der Hauptversammlung des Konzerns an, den Vorschlag für seine Nachfolge zeitnah öffentlich zu machen. Zuvor wollte der ehemalige BMW- und VW-Chef die Personalie mit den restlichen Aufsichtsratsmitgliedern besprechen. Es handle sich um ein aktives Mitglied des Aufsichtsrates, sagte der 75 Jahre alte Manager, der seit dem Jahr 2014 im Mercedes-Aufsichtsrat sitzt und seit gut 2 Jahren dessen Chef ist. Brudermüller gehört dem Gremium seit dem Jahr 2021 an.

Sein Vertrag als BASF-Chef endet im Frühjahr des Jahres 2024, der Übergang könnte also fast nahtlos verlaufen. Der BASF-Aufsichtsrat hatte Brudermüllers Bestellung um ein Jahr verlängert, damit er nicht gleichzeitig mit Finanzchef Hans-Ulrich Engel geht und mitten in der Krise zwei erfahrene Führungskräfte fehlen. Ob der Vertrag „nur“ um ein Jahr verlängert wurde, darüber gehen die Meinungen der Beobachter auseinander. Angeblich hätte Brudermüller auch gerne länger gemacht. Zur Frage, ob er wie üblich bei der BASF nach seinem Ausscheiden und der vorgeschriebenen zweijährigen „Abkühlzeit“ den Vorsitz des Aufsichtsrates übernimmt, hat er sich noch nicht geäußert.

Brudermüller scheut keine Konflikte

Der Sohn eines Kernphysikers kommt gebürtig aus Stuttgart und ist in Karlsruhe aufgewachsen, wo er Chemie studierte. Nach einem Forschungsaufenthalt in Berkeley hat er sein gesamtes Berufsleben in der BASF verbracht. Er ist zum zweiten Mal verheiratet und zweimal Vater von Zwillingen. Seit 2006 schon ist er im BASF-Vorstand, seit dem Jahr 2018 sitzt er ihm vor.

Zwischenzeitlich hat Brudermüller fast zehn Jahre für die BASF in Hongkong gearbeitet und kennt sich damit in China, dem für Mercedes mit Abstand wichtigsten Einzelmarkt, hervorragend aus. Der Vorstandschef des weltgrößten Chemiekonzerns ist davon überzeugt, dass die Chinesen die Amerikaner überholen werden. Weil sie hungriger sind und schneller.

Auch deshalb hat er die größte Investition der BASF-Geschichte angestoßen, und zwar in China, in der Industrieregion Guangdong. Dort baut der Konzern für bis zu zehn Milliarden Dollar einen riesigen neuen Werksverbund.

Der bullige Mann, der am Freitag 62 Jahre alt wird, scheut keine Konflikte. Nach dem Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine hat er lautstark vor einem Gasembargo und dramatischen Folgen für die deutsche Volkswirtschaft gewarnt. Auch heute noch verteidigt er seine Warnungen, auch wenn es am Ende nicht so schlimm gekommen ist und die Chemieindustrie die Abhängigkeit vom – russischen – Gas schneller verringert hat als von vielen für möglich gehalten. Sein lautstarker Auftritt habe den Unternehmen wertvolle Zeit für die Umstellung verschafft, sagt er heute.

Als erster Dax-Vorstand ist er in den Wirtschaftsbeirat der Grünen-Bundestagsfraktion eingetreten und hat das Spiel umgedreht. Die Industrie treibt die Politik vor sich her: Unter seiner Ägide hat BASF erhebliche Umbauten zu einer klimaneutralen Produktion angestoßen, dann aber müsse die Politik auch wie versprochen den billigen grünen Strom liefern.