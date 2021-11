Jes Staley muss gehen : Barclays-Chef stürzt über Epstein-Verbindung

Für Jes Staley, den Chef der britischen Großbank Barclays, ist der Vorhang nach sechs Jahren als Chef am Wochenende plötzlich gefallen. Er muss seinen Posten räumen, weil er seine Beziehung oder Treffen mit dem verurteilten pädophilen Missbrauchstäter und Multimillionär Jeffrey Epstein offenbar falsch dargestellt hat. Zu diesem Ergebnis kommt ein vorläufiger Bericht, den die britischen Finanzaufsichtsbehörden FCA und PRA der Bank am Freitagabend zugestellt haben.

Der Aufsichtsrat von Barclays zog rasch Konsequenzen und verkündete am Montag die Trennung von Staley, der die Barclays-Bank, eine der wichtigsten Investmentbanken der Londoner City, seit 2015 geführt hatte. Neuer Vorstandsvorsitzender (CEO) wird C.S. Venkatakrishnan, der bisherige Chef des Bereichs Globale Märkte und Risikovorstand. Der amerikanisch-indischstämmige Banker, bekannt als „Venkat“ arbeitet seit 2016 bei Barclays und war bislang in New York stationiert. Der Aktienkurs von Barclays fiel am Montag um rund 2 Prozent. Die Bank stehe nun selbst „im Auge des Sturms“, meinte die Analystin Susannah Streeter von Hargreaves Lansdown.

Für Staley ist der abrupte Abgang ein tiefer Fall. Die Bank selbst betont, dass sie „enttäuscht“ sei. Sie schreibt aber auch, dass die Untersuchung „nichts gefunden hat, dass Herr Staley irgendwelche der behaupteten Verbrechen von Herrn Epstein gesehen hat und davon wusste“. Epstein starb 2019 in einem amerikanischen Untersuchungsgefängnis, laut Autopsie durch Selbstmord. Gegen ihn wurde damals wegen des sexuellen Missbrauchs und Zuhälterei von minderjährigen Mädchen ermittelt. Er und seine langjährige Partnerin Ghislain Maxwell sollen die Mädchen auch anderen Prominenten für Sex zugeführt haben. In Großbritannien steht deswegen Prinz Andrew am Pranger, der die Vorwürfe bestreitet.

Besuch auf Epsteins Privatinsel

Die Beziehung von Staley und Epstein reicht zurück in die Zeit, als der Banker Chef der Privatkundensparte von JP Morgan war. Der Finanzier Epstein, in der weltweiten Finanz-, Promi- und Politwelt bestens vernetzt, war ein wichtiger Kunde von JP Morgan bis 2013. Im Jahr 2008 war Epstein wegen Kinderprostitution verurteilt worden. Trotzdem hatte Staley offenbar eine engere Beziehung zu ihm als geschäftlich nötig. Im April 2015 etwa, bevor er zu Barclays wechselte, fuhren der Banker und seine Frau auf einem Segeltrip durch die Karibik bei einer Privatinsel Epsteins vorbei und saßen mit diesem bei einem stundenlangen Essen zusammen.

Der Bericht von FCA und PRA ist nicht öffentlich, aber laut Medienberichten soll es im Kern darum gehen, dass Staley dem Board von Barclays nicht volle Transparenz über seine Beziehung oder Treffen mit Epstein gegeben habe. Wie es am Montag hieß, werde Staley die Ergebnisse des Untersuchungsberichts anfechten.

In der Londoner City wird der Absturz des Bankers durchaus mit gemischten Gefühlen kommentiert. Einige verweisen auf seine Meriten, die er sich um Barclays gemacht habe. Entgegen dem Rat vieler hielt Staley am Investmentbanking von Barclays fest und war damit erfolgreich. Die Bank, ein wichtiger Rivale der Deutschen Bank, hat sich in seiner Zeit insgesamt gut entwickelt. Der 64-jährige Amerikaner Staley wird als höflicher Charakter beschrieben.

Allerdings häuften sich in seiner Zeit als Chef auch die Pannen und Fehltritte. Einmal fiel er auf einen Streich herein und tauschte Emails mit einer Person aus, die sich als sein Board-Chairman John McFarlane ausgab. Schlimmer war, dass er eine Untersuchung gegen einen Whistleblower in Auftrag gab, der 2016 in Briefen an den Vorstand die Kompetenz eines Freundes von Staley angezweifelt hatte. Als Strafe der FCA musste Staley damals über 640.000 Pfund zahlen und zusätzlich wurden 500.000 Pfund Barclays-Boni einbehalten. Damals konnte er nur knapp seinen Job behalten.

Finanziell fällt Staley weich

Die Epstein-Untersuchung gegen ihn lief seit Februar 2020 und hat ihn in dieser Zeit stetig abgelenkt: Er hatte vor, Ende des Jahres abzutreten. Nun stürzte er vorher. Finanziell fällt er weich. Ihm stehen noch zwölf Monatsgehälter wegen der Kündigungsfrist zu, dies kommt auf 2,4 Millionen Pfund in Bar und Aktien sowie eine jährliche Pension von 120.000 Pfund, wie die Bank mitteilte.

Der neue Barclays-Chef tritt nun an die Spitze unter denkbar ungünstigen Umständen. Venkat arbeitet seit 2016 für die britische Bank, zuvor war er seit mehr als zwanzig Jahre bei JP Morgan Chase in hohen Positionen der Vermögensverwaltung und als Investmentvorstand, der dort etwa 200 Milliarden Dollar in Anleihen verwaltete.

Weiter betont die Bank, dass Venkat, der einen Master- und Doktortitel vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) hält, sich als Förderer von „Embrace“, dem globalen multikulturellen Netzwerk von Barclays engagiert habe. Nach seiner Beförderung erhält er künftig 2,7 Millionen Pfund fixes Jahresgehalt, dazu noch erfolgsabhängige Boni in potentiell fast derselben Höhe. Barclays beschäftigt weltweit 83.000 Mitarbeiter und meldete 2020 trotz Corona-Krise gut 3 Milliarden Pfund Vorsteuergewinn.