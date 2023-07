Die beiden gleichzeitig gestarteten, aber thematisch völlig unterschiedlichen Filme „Barbie“ und „Oppenheimer“ haben dem Kinobetrieb ein dringend ersehntes Erfolgserlebnis beschert. Viele Menschen sahen sich beide Filme am gleichen Tag an.

Die beiden zeitgleich gestarteten, aber thematisch völlig unterschiedlichen Filme „Barbie“ und „Oppenheimer“ haben dem Kinobetrieb ein dringend ersehntes Erfolgserlebnis beschert und für das bislang umsatzstärkste Wochenende der Branche in diesem Jahr gesorgt. Klarer Spitzenreiter war dabei „Barbie“, ein Film über die berühmte Puppe des Spielzeugherstellers Mattel . Der Film spielte an den ersten Tagen auf der ganzen Welt 337 Millionen Dollar ein. Allein in Nordamerika waren es 155 Millionen Dollar, was weit über den Erwartungen lag.

Wegen des gewaltigen Rummels um den Film hatten zwar viele Beobachter in den vergangenen Wochen schon damit gerechnet, dass „Barbie“ mehr als 100 Millionen Dollar einbringen könnte, aber das endgültige Ergebnis übertraf die meisten Prognosen deutlich. „Oppenheimer“, ein Film über den sogenannten „Vater der Atombombe“, spielte am Startwochenende global 174 Millionen Dollar ein, in Nordamerika alleine waren es 80 Millionen Dollar. Sowohl „Barbie“ als auch „Oppenheimer“ erhielten überwiegend euphorische Kritiken, auch Kinobesucher gaben den Filmen in Umfragen sehr gute Noten, was auch für die kommenden Wochen solide Geschäfte erwarten lässt.

Die Filmindustrie kann einen Schub gut gebrauchen, denn für sie war es bislang ein enttäuschendes Kinojahr. Bis zum Start von „Barbie“ und „Oppenheimer“ lagen die Umsätze an den nordamerikanischen Kinokassen seit Jahresbeginn um mehr als 20 Prozent unter dem Niveau von 2019, also vor der Corona-Pandemie. Viele mit großen Erwartungen gestarteten Filme enttäuschten, darunter auch Neuauflagen bekannter Filmreihen wie „Indiana Jones“ und „Mission Impossible“. „Barbie“ und „Oppenheimer“ haben nun für das beste Kinowochenende seit dem April 2019 gesorgt, als der Superheldenfilm „Avengers: Endgame“ herauskam. Der Start der beiden unterschiedlichen Filme machte in sozialen Netzwerken das kombinierte Schlagwort „Barbenheimer“ zu einem Trend, und es wurde viel darüber gesprochen, sich die zwei Produktionen hintereinander anzuschauen. Ein amerikanischer Kinoverband hat gesagt, mehr als 200.000 Menschen hätten sich Tickets für beide Filme am gleichen Tag gekauft.

Das Einspielergebnis von „Barbie“ und „Oppenheimer“ ist auch insofern eine willkommene Nachricht für die Branche, weil sie gerade von schweren Arbeitskämpfern erschüttert wird. Seit knapp zwei Wochen streiken die Schauspieler in Amerika, die Drehbuchautoren haben schon im Mai ihre Arbeit niedergelegt. Diese Streiks haben die Produktion von Filmen und Fernsehserien weitgehend zum Erliegen gebracht. Sie treffen auch die Werbekampagnen für fertige Produktionen, weil es Schauspielern nach den Regeln ihrer Gewerkschaft nicht erlaubt ist, bei der Vermarktung ihrer Filme zu helfen, etwa in Interviews oder auf Premierenveranstaltungen.