Jeff, Paul und Karl haben schon länger ein Auge auf Europa geworfen. Der Kontinent sei sehr interessant für Investitionen, findet Jeff. Und Paul, der in Erlangen studiert hat und Deutsch spricht, ist besonders von Mittelosteuropa angetan. Dort gebe es „clevere Geschäftsideen und gute Rahmenbedingungen“. Die drei sind „Angel Investors“, das heißt, sie unterstützen Unternehmensgründungen mit Geld, Rat und Tat. Mit ihrem Unternehmen Global Kinetics steigen die drei Amerikaner in sehr frühen Phasen von Unternehmensgründungen ein, das Investment beträgt im Durchschnitt nicht mehr als 100.000 Dollar. In mehr als 15 Jahren haben sie Beteiligungen an mehr als 200 Unternehmen aufgebaut.

Das Trio tut das nicht irgendwo, sondern vom Silicon Valley aus. Jener Region an der Westküste der Vereinigten Staaten, die in den vergangenen Jahrzehnten phänomenale Start-up-Geschichten geschrieben hat – Apple, Meta oder Google gehören heute zu den wertvollsten Konzernen der Welt, dahinter tummeln sich unzählige weitere Erfolgsgeschichten. Zurzeit ist Open AI mit seiner Künstlichen Intelligenz ChatGPT in aller Munde.