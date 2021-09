Bahn-Tarifstreit : Warum die GDL so erbittert kämpft

Ein Bahnreisender sitzt am Donnerstag in der Eingangshalle des Hauptbahnhofs Hannover. Bild: dpa

Der Tarifstreit zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL scheint sich auf normalen Wegen kaum lösen zu lassen. Das staatseigene Unternehmen hat der Gewerkschaft zwar kurz nach Beginn ihrer aktuellen Streiks ein neues Tarifangebot gemacht – aber Hoffnungen, dass es den GDL-Vorsitzenden Claus Weselsky zurück an den Verhandlungstisch bewegen könnte, haben sich nicht erfüllt. Vielmehr kristallisiert sich zunehmend heraus, dass es in dem Konflikt in Kern um Fragen geht, die mit Lohnprozenten gar nicht lösen lassen. Dazu passt die Entscheidung der Bahn vom Donnerstag, die Rechtmäßigkeit des Streiks per Eilantrag vom Arbeitsgericht Frankfurt prüfen zu lassen. Der Ausgang der Gerichtsverhandlung war bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch offen. Ein Überblick über die Konfliktlage.

Was bietet die Bahn der GDL jetzt an?

Dietrich Creutzburg Wirtschaftskorrespondent in Berlin.

Mit ihrem am Mittwochabend verbreiteten Angebot die Bahn der GDL erstmals einen bezifferten Vorschlag zur Höhe einer Corona-Sonderprämie gemacht. Diese Einmalzahlung soll je nach Tarifgruppe der Beschäftigten 400 oder 600 Euro betragen. Die GDL hatte unter anderem 600 Euro Sonderprämie verlangt.

Was ist mit regulären Tariferhöhungen?

Vermeintlich liegen beide Seiten nicht weit auseinander: Beide wollen Erhöhungen in zwei Stufen von zusammen von 3,2 Prozent. Der Unterschied ist: Die GDL verlangt, dass eine erste Stufe von 1,4 Prozent in diesem Jahr wirksam wird. Die Bahn hat bisher keine Erhöhung für 2021 angeboten, sondern erst für Januar 2022.

Was ist mit der Laufzeit?

Ursprünglich hatte die Bahn einen Tarifvertrag für 40 Monate angestrebt. Eine neue Lohnrunde hätte damit erst wieder Mitte 2024 stattfinden können. Mit dem neuen Angebot hat sie die vorgeschlagene Laufzeit auf 36 Monate verkürzt. Die GDL orientiert sich mit ihrer Forderung nach 28 Monaten am Tarifabschluss des öffentlichen Dienstes von 2020, den beide grundsätzlich als Leitschnur sehen.

Was hat es mit dem Tarifabschluss des öffentlichen Dienstes auf sich, auf den sich Bahn und GDL berufen?

Dieser Tarifabschluss von Oktober 2020 sah Lohnerhöhungen von im Regelfall 3,2 Prozent vor – aber mit Varianten: Für Pflegekräfte gab es durch neue Zuschläge bis zu 10 Prozent mehr Geld. Für Flughäfen wurde indes ein Notlagenpakt mit Abstrichen vereinbart. Während Weselsky die Bahnbeschäftigten als ähnlich „systemrelevant“ einstuft, zieht die Bahn die Flughäfen zum Vergleich heran, die 2020 ernste Schwierigkeiten hatten.

Warum lässt sich die GDL nicht wenigstens auf neue Verhandlungen ein?

Dies wäre ihre womöglich leichter gefallen, wenn die Bahn ihr Angebot nicht erst zu Beginn des neuen Streiks vorgelegt hätte, sondern vor einer Woche, als die GDL diesen noch nicht beschlossen hatte. Einen gültigen Streikaufruf zurückzunehmen wäre für jede Gewerkschaft schwierig. Das größere Problem liegt aber darin, dass die Lohnfrage gar nicht der Kern der Auseinandersetzung ist.

Herr Weselsky behauptet, dass die Bahn die GDL vernichten wolle. Was hat es damit auf sich?

Bis 2020 waren die Zuständigkeitsbereiche der beiden Bahngewerkschaften – der GDL und der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) in einem Abkommen zwischen den drei Tarifparteien geregelt. Versuche der Bahn, dieses im Einvernehmen über das Jahresende 2020 hinaus zu verlängern, sind gescheitert. Die GDL beansprucht nun, neben Lokführern beziehungsweise Fahrpersonal auch Beschäftigte in Bahnhöfen und Werkstätten zu vertreten. Daraufhin hat die Bahn beschlossen, erstmals das Verfahren des Tarifeinheitsgesetzes zu nutzen. Das besagt: In einem Betrieb, in dem Mitglieder beider Gewerkschaften arbeiten, kommen nicht mehr deren (teils unterschiedliche) Tarifverträge nebeneinander zur Anwendung. Es gilt dann für alle jener Tarifvertrag, hinter dem im einzelnen Betrieb mehr Mitglieder stehen. Die Bahn hat dabei 16 von 71 strittigen Betrieben der GDL zugeordnet, 55 der EVG. Hiergegen geht die GDL auch gerichtlich vor – die realen Mehrheiten seien anders.

Ist die GDL wirklich in ihrer Existenz bedroht?

Das wohl kaum. Würde sie sich auf eine Fortführung jenes Rahmenabkommens einlassen – dazu hatte es Ende 2020 auch einen Vorschlag des erfahrenen Bahn-Tarifschlichters Matthias Platzeck gegeben – wäre sie als Gewerkschaft für Lokführer und Zugbegleiter nicht nur faktisch, sondern auch vertraglich abgesichert. Etwas anders verhält es sich mit ihrer Strategie, ihre Zuständigkeit auf weitere Bereiche auszudehnen. Solange sie in diesen Bereichen nicht mehr Mitglieder vertritt als die EVG, hätte sie dort faktisch nichts zu sagen. Allerdings verfolgt sie mit ihrem aktuellen Konfliktkurs erkennbar das Ziel, in den bisherigen EVG-Domänen möglichst viele Mitglieder für sich zu werben.

Wie ließe sich dieser Konflikt lösen?

Schwere Frage. Größere Wirkung als alle neuen Lohnangebote hätte wohl eine Bereitschaft der Bahn, auch mit der GDL Tarifverträge für das Bahnhofs- und Werkstattpersonal abzuschließen. Weselsky argumentiert, dass sie dabei ja nach ihrer eigenen Lesart gar nichts preisgeben würde: Falls die GDL in diesen Bereichen tatsächlich in der Minderheit sei, müsse die Bahn den Tarifvertrag dort ja im Zweifel gar nicht anwenden. Bisher gibt es aber keine Informationen darüber, dass die Bahn zu einem solchen Schritt bereit sein könnte. Das Problem: Falls sie das zugesteht, wäre der Rückweg zu einem Friedensabkommen mit getrennten Zuständigkeitsbereichen für GDL und EVG wohl für immer versperrt. Die Mehrheitsregel des Tarifeinheitsgesetzes würde dann beide Gewerkschaften in allen Bereichen in einen offenen Überbietungswettbewerb um die Gunst der Bahnbeschäftigten treiben.