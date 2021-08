Bahnstreik : Heißsporn trifft auf Versöhner

Wie weit die Wahrnehmungen auseinanderklaffen können: Folgt man Claus Weselsky, dem Vorsitzenden der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL), dann ist Martin Seiler einer jener „gierigen Bahn-Manager“, die es sich auf den „Teppichetagen“ gut gehen lassen und die Taschen vollstopfen, während sie einfache Mitarbeiter finanziell ausquetschen. Als Personalvorstand der Deutschen Bahn wäre Seiler dann sogar ein besonders schlimmer Fall, weil nach dieser Logik das Vollstopfen und Ausquetschen ausgerechnet in seine Ressortverantwortung fällt.

Derselbe Martin Seiler hat allerdings auch sehr positive Referenzen. Zum Beispiel wurde er im vergangenen Jahr von einer Fachzeitschrift zum „CHRO of the Year“ gekürt, zum besten Personalchef. Besonders steche er durch ein gelungenes Corona-Krisenmanagement bei der Bahn aus der Masse der Personalmanager heraus. Seiler habe es geschafft, „die Einsatzbereitschaft des Bahnpersonals auch in diesen besonders schwierigen Zeiten hochzuhalten“, würdigte ihn die Vorjahressiegerin Julia Banger vom Softwarehaus Datev in einer Laudatio.

Mit der Einsatzbereitschaft des Bahnpersonals gibt es nun allerdings, zumindest in Teilen, ein ernstes Problem. Bekanntlich hat Seilers tarifpolitischer Gegenspieler Weselsky die in der GDL organisierten Lokführer und Zugbegleiter zum Arbeitskampf aufgerufen; der Personen- und Güterverkehr steht erst einmal großenteils still. So war es am Mittwoch Weselsky, der die Einsatzbereitschaft dieser Bahn-Mitarbeiter auf eigene Art lobte: „Ich muss sehr deutlich sagen, dass unsere Kollegen sehr diszipliniert in den Streik eingetreten sind.“

An der Oberfläche geht es in dem Konflikt um Dinge, die in einer normalen Tarifrunde leicht zu klären wären: um Ausmaß und Laufzeit einer Tariferhöhung. Weselsky verlangt 3,2 Prozent mehr Geld; Seiler bietet auch schon 3,2 Prozent, nur will er die Erhöhungen wegen der wirtschaftlichen Krisenfolgen länger strecken. Zugleich betont er unermüdlich, dass Gespräche am Verhandlungstisch der beste Weg zu Kompromissen seien. Das sieht Weselsky derzeit jedoch anders.

Weselsky spricht von „Vernichtungsfeldzug“

Allerdings ist dies nur die vorderste Kulisse einer vielschichtigen Auseinandersetzung, wobei sich die weiteren Schichten von außen nur schemenhaft erkennen lassen. So hat die Tarifrunde auch noch Nebenschauplätze, auf denen es etwa um Betriebsrenten geht. Und dahinter laufen zwei echte Grundsatzkonflikte – um die Rolle der GDL als Tarifpartei neben der größeren Bahngewerkschaft EVG und um die Forderung der GDL, den Bahnkonzern zu zerschlagen. Sie verlangt, Schienennetz und Zugbetrieb organisatorisch zu trennen.

In der Zuspitzung des Arbeitskampfs stehen Weselsky und Seiler nun öffentlich wie Erzfeinde in einer Schlacht um Sieg oder Untergang da. Die Symmetrie dieses Bildes passt allerdings nicht ganz – nicht, wenn man die Rhetorik der beiden als Maßstab nimmt. Tatsächlich spricht zwar Weselsky von einem „Vernichtungsfeldzug“, den die Bahn gegen die GDL führe. Er stuft auch Journalisten als Gegner ein, von der Bahn in ihrem Feldzug zu „willfährigen Bütteln“ gemacht. Zudem haben Begriffe wie „Fake News“ und „Lüge“ feste Plätze in seinem Wortschatz. Auch am Mittwoch äußert er wieder, dass Seiler ein Lügner sei.

Von Seiler aber ist keinerlei Äußerung überliefert, die auch nur in die Nähe einer solchen Tonlage käme. Es wäre sogar schwierig zu belegen, dass Weselskys Rhetorik überhaupt eine provozierende Wirkung auf ihn hat. Er wirbt vielmehr mit jeder Äußerung für Dialog und Verhandlung. Und vermittelte Journalisten kürzlich sogar den Eindruck, dass er Weselsky im direkten Gespräch, also abseits der öffentlichen Bühne, als durchaus konstruktiven Gesprächspartner wahrnehme.

Beobachter, die Seiler näher kennen, berichten von einem authentischen Optimismus, den der gebürtige Baden-Badener, Jahrgang 1964, ausstrahle. Demnach wäre auch seine Milde im Umgang mit Weselsky zumindest nicht allein Kalkül geschuldet. Welche gegenseitigen Tritte vors Schienbein sich die beiden unterhalb von Verhandlungstischdecken schon verpasst haben, wissen wohl nur sie selbst.

Nicht alle DBB-Oberen glücklich über Weselskys Auftreten

Dass Seiler bevorzugt in Chancen denkt, egal, wie holprig der Weg erscheint, könnte auch mit seinem eigenen Berufsweg zu tun haben: Der begann 1980 mit einer Anstellung bei der Deutschen Post, führte ihn in den Betriebsrat und zur Deutschen Postgewerkschaft, die vor 20 Jahren in Verdi aufging. Er war also selbst Arbeitnehmervertreter, bevor er 2003 erst den Sprung ins Management der Post wagte, von wo aus es später zur Deutschen Telekom ging. Nach zwei Jahren als Telekom-Arbeitsdirektor rief ihn 2017 die Deutsche Bahn.

Während Seilers Worte einen leicht badischen Beiklang haben, ist es bei Weselsky, Jahrgang 1959, das Sächsische. Er wuchs östlich von Dresden auf, lernte in der DDR Schienenfahrzeugmecha­niker und Lokführer und kam auf diesem Weg zur GDL, die es vor 1990 nur im Westen gegeben hatte. Eine Besonderheit dieser – jedenfalls unter seiner ­Führung seit 13 Jahren – äußerst kantigen Organisation ist, dass sie zur Gewerkschaftsfamilie des traditionell konservativ-vornehmen DBB Beamtenbundes gehört. Und wo Weselsky überdies das Amt eines stellvertretenden ­Vorsitzenden in der Bundesleitung innehat. Dem Vernehmen nach sind nicht alle DBB-Oberen glücklich über sein Auf­treten.

Dass diese ihn von seinem Konfliktkurs bei der Bahn abbringen, ist allerdings wenig wahrscheinlich. Aber es gibt ja noch den Leitsatz von Personalvorstand Seiler, der ganz nebenbei auch noch zu seiner Rolle als bekennender Anhänger des 1. FC Köln passt: „Ich bleibe immer positiv und lache gerne, auch wenn die Situation gerade noch so schwierig ist.“