Lokführer im Ausstand : Bahn geht gerichtlich gegen GDL-Streik vor

Der Konzern hält den Streik der Lokführer für nicht zulässig und stellt vor dem Arbeitsgericht Frankfurt am Main einen Antrag auf einstweilige Verfügung. Dieses will noch am Donnerstag entscheiden.

Im festgefahrenen Tarifkonflikt mit den Lokführern geht die Deutsche Bahn nun gerichtlich gegen die GDL vor. Man habe am Donnerstagmorgen vor dem Arbeitsgericht Frankfurt am Main einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen den laufenden Streik im Personen- und Güterverkehr eingereicht, teilte der Staatskonzern mit.

„Das Streikrecht ist ein hohes Gut“, sagte Personalvorstand Martin Seiler. „Allerdings sind Streiks nur dann zulässig, wenn sie sich im Rahmen des geltenden Rechts bewegen. Das ist nach unserer Auffassung bei den Streiks der GDL nicht der Fall.“ Laut den jüngsten Äußerungen der GDL gehe es bei diesem Arbeitskampf offenkundig mehr um rechtliche und politische Themen als darum, Lösungen für gute Arbeitsbedingungen am Verhandlungstisch zu finden.

Das Arbeitsgericht will nach eigener Aussage noch an diesem Donnerstag über den Antrag entscheiden. Die Verhandlung solle um 18 Uhr beginnen, teilte eine Sprecherin mit.

„Ziel des Bahnvorstandes ist die Existenzvernichtung der GDL“

Die Bahn hatte der GDL am Vortag ein neues Angebot vorgelegt, das eine Corona-Prämie von 600 Euro sowie eine Laufzeit des Tarifvertrags von 36 Monaten vorsieht. Bislang hatte die Bahn eine Laufzeit von 40 Monaten angeboten und die Höhe der Prämie nicht beziffert. GDL-Chef Claus Weselsky wies das Angebot am Donnerstagmorgen jedoch als inakzeptabel zurück und kündigte an, die Streiks würden weiterlaufen. Der Konzern verlange von der GDL, den Geltungsbereich des Tarifvertrages zu beschränken, so dass er für neue Mitglieder nicht zur Anwendung komme. „Die Zielsetzung des Bahnvorstandes ist die Existenzvernichtung der GDL“, sagte Weselsky. Darüber hinaus sei das Angebot auch „inhaltlich nicht annehmbar“.

Am Rande einer Kundgebung am Leipziger Hauptbahnhof lehnte Weselsky dann noch einmal weitere Verhandlungen mit der Bahn ab, solange diese ihre Tarifangebote auf das Zugpersonal beschränke. „Wir sind bereit zu verhandeln, aber Bedingungen sollte niemand stellen“, sagte er. Die Gewerkschaft habe Tausende neue Mitglieder auch in anderen Bahn-Berufen wie in der Verwaltung. Diese hätten ein Recht auf einen Tarifvertrag, das ihnen die Bahn im aktuellen Angebot verweigere.

Die GDL hatte in der Nacht trotz des neuen Tarifangebotes der Bahn mit ihrem fünftägigen Streik im Personenverkehr begonnen. Dem Konzern zufolge gilt ein Ersatzfahrplan, mit dem etwa 25 Prozent der Fernzüge fahren sollen. Für den Regionalverkehr besteht demnach das Ziel, 40 Prozent des regulären Angebotes zu fahren. An großen Bahnhöfen wie München oder Hannover war die Lage am Donnerstagmorgen zunächst ruhig, weil sich offensichtlich viele Fahrgäste über den Ausstand informiert hatten. Die Bahn empfiehlt, Reisen zu verschieben. Alle gebuchten Fernverkehrstickets für die Zeit des Streiks sollen ihre Gültigkeit behalten. Bei Sparangeboten wird die Zugbindung aufgehoben.

Der Ausstand ist im aktuellen Tarifstreit der dritte und soll bis zum frühen Dienstagmorgen dauern. Im Güterverkehr lief die Streikwelle bereits am Mittwoch an.