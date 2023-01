Neuer Bahlsen-Chef Kühnen : Er mag jetzt lieber Süßes als Saures

Aktualisiert am

Der traditionsreiche Kekskonzern will sich neu ausrichten. Diese Aufgabe soll Alexander Kühnen übernehmen. Auf den einstigen Kühne-Chef warten einige Herausforderungen.

Es war kurz vor Halloween im vergangenen Jahr, als für Alexander Kühnen feststand: lieber Süßes als Saures. Der Gebäckhersteller Bahlsen stellte den 51 Jahre alten Chef des Gurkenproduzenten Kühne offiziell per 1. Januar 2023 als seinen neuen Vorstandsvorsitzenden vor. Pa­triarch Werner Michael Bahlsen, der heute den Verwaltungsrat des Familienunternehmens führt und lange Jahre selbst Bahlsen-Chef war, lobte den familienfremden Manager in höchsten Tönen. Man freue sich außerordentlich, „mit ihm die Neuausrichtung des Unternehmens in einem herausfordernden Umfeld zu gestalten“.

Auf den ersten Blick eine ungewöhnliche Einladung und Ansprache. Herausforderungen (sprich: Probleme)? Neuausrichtung? Warum sollte ein Traditionsunternehmen wie Bahlsen es nötig haben, sich damit zu beschäftigen? Wo doch fast jeder hierzulande die Marke kennt, man mit „Leibniz“ den „Keks“ erfunden hat, seit 133 Jahren existiert und stolz ist auf eine Produktpalette, die vom Schokoriegel Pick-up über Kuchen bis zu Waffeln und Lebkuchen reicht. Süßes geht schließlich immer. Oder doch nicht?