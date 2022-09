„Stechuhr“-Urteil : Inken Gallner drängt auf die Zeiterfassung

Aktualisiert am

Richter sprechen durch ihre Urteile. Auf die Person und den Namen des Amtsträgers kommt es dabei nicht an. Mit diesem Grundsatz ist Inken Gallner, seit Ende Januar Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts (BAG) in Erfurt, bestens vertraut. Aus ihrer Erfahrung als ehemalige Pressesprecherin des Gerichts weiß sie allerdings auch, dass ihre Leitungsfunktion sie nicht zu einer gewöhnlichen Bundesrichterin macht.

So lag es am Dienstag an Gallner, die als BAG-Präsidentin ihrer Amtsvorgängerin Ingrid Schmidt auch als Vorsitzende Richterin des ersten Senats folgte, den Prozessparteien und anwesenden Medienvertretern die vermutlich spektakulärste Entscheidung des Jahres näherzubringen: Alle Arbeitgeber sind zur systematischen Erfassung der Arbeitszeiten ihrer Beschäftigten verpflichtet – weil es das deutsche Arbeitsschutzgesetz nach einer Auslegung des Unionsrechts vorsieht.