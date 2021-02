Bilanzen werden geprüft : Bafin hegt Zweifel an Milliardenabschreibung von K+S

Eine milliardenschwere Abschreibung des Salzkonzerns K+S hat ein aufsichtsbehördliches Nachspiel. Die Finanzaufsicht Bafin lässt Bilanzen prüfen, da sie konkrete Anhaltspunkte für Fehler sieht. Anleger reagierten verschreckt: Der Kurs des im M-Dax notierten Papiers verlor am Donnerstag gut 14 Prozent auf 8,41 Euro.

Die Bafin beauftragte die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR), den Konzernabschluss von K+S für das Jahr 2019 sowie den Halbjahresbericht 2020 unter die Lupe zu nehmen. Das teilte nicht die Behörde mit, sondern das Kasseler Unternehmen selbst, das eine Mitteilung der Bafin an die DPR zitierte.

Die Bafin habe „konkrete Anhaltspunkte“, dass der Konzern Vermögenswerte in den beiden Berichten zu hoch bemessen haben könnte und der Wertminderungsbedarf ganz oder teilweise schon zu einem früheren Zeitpunkt hätte erfasst werden müssen. „Ebenso können weitere Aktivposten von einem Wertberichtigungsbedarf betroffen sein“, hieß es in der von K+S angeführten Mitteilung. Die Bafin in Bonn äußerte sich auf Anfrage nicht.

Die Bafin leitete mit dem Auftrag an die DPR die erste Stufe im momentan gültigen zweistufigen Verfahren der Bilanzprüfung ein. Ein solcher Auftrag ist nicht völlig ungewöhnlich – laut Bafin-Jahresbericht 2019 gab es in jenem Jahr 13 derartige durch die DPR abgeschlossene Fälle, in zwölf davon erkannten Unternehmen eine Fehlerfeststellung an. Erst in einer zweiten Stufe zieht die Bafin das Verfahren an sich; das war 2019 in keinem der 13 Vorgänge der Fall. Mit K+S trifft es jetzt allerdings einen besonders prominenten Konzern.

Das Unternehmen signalisierte Kooperationsbereitschaft

Die Aufsichtsbehörde steht im Zusammenhang mit dem Wirecard-Skandal unter Beobachtung. Kommunikationsmängel zwischen der Bafin und der DPR gelten als ein Grund, warum der Zahlungsabwickler nicht strenger überprüft wurde.

K+S zeigte sich zuversichtlich, korrekt gehandelt zu haben. „Der Vorstand ist davon überzeugt, dass die Wertberichtigung ordnungsgemäß und unter Beachtung aller relevanten Rechnungslegungsvorschriften vorgenommen wurde“, hieß es in der Mitteilung. Auch der Aufsichtsrat sehe derzeit keine davon abweichenden Anhaltspunkte. Das Unternehmen signalisierte vollständige Kooperationsbereitschaft: Man habe die von der DPR erbetenen Unterlagen bereitgestellt und werde ihr transparent Auskunft erteilen.

K+S hatte Anfang November Wertberichtigungen auf Vermögenswerte von rund 2 Milliarden Euro angekündigt, weil sich das Unternehmen bei der langfristigen Entwicklung der Kalipreise verschätzt hat. Einige Zeit zuvor hatte der Konzern mitgeteilt, das amerikanische Salzgeschäft für 3,2 Milliarden Dollar an den amerikanischen Konzern Stone Canyon Industries zu verkaufen. Die Abschreibungen betreffen Geschäfte, die bei K+S verbleiben.