Aktualisiert am

Abrechner-Insolvenz : Wie Tausende Apotheken plötzlich in Schieflage gerieten

Es war Mitte September, als etwas passierte, was bis dahin wohl kaum jemand für möglich gehalten hätte: Tausende Apotheken in Deutschland steckten von jetzt auf gleich in der Bredouille, weil ihr Rezeptabrechnungsdienstleister, das Unternehmen AVP aus Düsseldorf, Insolvenz anmeldete und die Umsätze für den Monat August nur zum Teil auszahlte.

Im Durchschnitt sollen den Apotheken dadurch rund 120.000 Euro gefehlt haben, teils geht es aber auch um Millionenbeträge. Nicht wenige Apotheken gerieten so plötzlich und unverschuldet in Existenznot.

Die Frage ist: Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Denn das Geschäftsmodell ist eigentlich recht verlässlich. AVP sammelt als bisher größter privater Rezeptabrechner – wie seine Konkurrenten – die Rezepte für verschreibungspflichtige Medikamente von den Apotheken ein, reicht diese gebündelt an die Krankenkassen weiter und gibt deren Zahlungen gegen eine Gebühr an die Apotheken. Man sollte meinen, dass dabei nicht viel schief gehen kann. Im Fall von AVP kam es anders.